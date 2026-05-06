Colas en Skechers por las sandalias con plataforma más cómodas que no vas a querer quitarte en verano: estilizan la figura y en dos colores tendencia

Publicado el 06/05/26 à 15:27 Por El equipo editorial

Entre chanclas planas y sandalias rígidas, nuestros pies acaban sufriendo en verano en España; estas propuestas de Skechers apuntan a cambiar el plan.

Verano, muchas horas de paseo, viajes, terrazas y esa sensación de llegar a casa con los pies ardiendo. Las chanclas planas o las sandalias monísimas pero duras como una piedra suelen ser las culpables, y al final toca elegir entre estilo o comodidad.

En este contexto llega la nueva propuesta de Skechers, unas sandalias Skechers pensadas para caminar sin notar el temido dolor de pies. Se llaman BOBS Misty Kiss – Dreamy Drift y prometen acompañarte del paseo matutino a la cena con amigas con la misma ligereza. La clave está en los detalles.

Por qué tantas sandalias de verano terminan en dolor de pies

Los podólogos explican que el problema suele estar en tres puntos : suelas muy finas sin amortiguación, ausencia de sujeción y falta de apoyo en el arco. Las chanclas de dedo planas obligan a los dedos a “agarrar” el suelo, cargan la planta y pueden provocar rozaduras y sobrecarga.

Por eso recomiendan sandalias con tira trasera o cierre que abrace el talón, suela firme con algo de amortiguación y plantilla que acompañe el arco para repartir el peso. También valoran una altura moderada, alrededor de 3 o 4 centímetros, y materiales transpirables que no cuezan el pie en pleno agosto.

BOBS Misty Kiss de Skechers : estilo tipo Birkenstock y plantilla Memory Foam

El modelo BOBS Misty Kiss – Dreamy Drift, de la línea BOBS from Skechers, sigue justo esa receta. Tiene dos tiras anchas con doble hebilla ajustable y un cierre trasero que sujeta bien el talón. La plataforma es de 3,8 cm, suficiente para ganar unos centímetros sin sentir un tacón inestable y para que los pantalones anchos no arrastren, algo que agradecen especialmente las chicas bajitas.

Están fabricadas en ante sintético vegano, con suela flexible de buena tracción y se pueden lavar a máquina, muy práctico para el día a día. La plantilla es acolchada tipo Memory Foam, lo que da un efecto “colchoncito” bajo el pie incluso cuando llevas muchas horas caminando. Se venden en colores como verde oliva o un animal print marrón chocolate, en tallas del 35 al 41 y con un precio de 60 euros.

© Skechers

Qué sandalias Skechers elegir según cómo caminas

Si buscas todavía más soporte porque pasas el día de pie, puedes echar un vistazo a los modelos con tecnología Arch Fit, como las GO WALK Arch Fit Sandal – Rejoice, con soporte de arco certificado por podólogos, plantilla Goga Mat y Comfort Pillar Technology que amortigua cada paso. Para un aire más deportivo, las sandalias Skechers que se venden en cadenas deportivas incluyen plataformas ligeras, bandas elásticas y suelas anatómicas con buena tracción, pensadas para caminar durante horas sin rozaduras.

En cambio, si lo tuyo es ir cómoda pero con un punto estiloso, las BOBS Misty Kiss – Dreamy Drift encajan mejor : sujetan el pie, ofrecen amortiguación gracias a la Memory Foam y tienen una altura estable de 3,8 cm. Sea cual sea tu elección, conviene revisar siempre que la sandalia tenga sujeción trasera, plantilla mullida, algo de apoyo en el arco y una base ancha que mantenga el pie seguro al andar.