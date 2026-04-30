Letizia arrasa con este traje blanco ‘low cost’ de Mango y el detalle que cambia tus looks de trabajo

Publicado el 30/04/26 à 15:28 Por El equipo editorial

El 30 de abril en Vallecas, la reina Letizia apostó por un look blanco low cost de Mango y Sézane en un encuentro con mujeres gitanas que guarda más de un mensaje.

Letizia acudió este jueves 30 de abril a la sede de la Fundación Secretariado Gitano para reunirse con mujeres gitanas y, una vez más, su imagen habló tanto como su agenda gracias a un look blanco low cost. En una mañana centrada en la igualdad, el empleo y la inclusión, Letizia escuchó testimonios de mujeres que están rompiendo barreras y reclamando su sitio en el espacio público. Eligió el blanco como hilo conductor de un estilismo sobrio, fresco y muy pensado para la ocasión. Y el traje elegido hablaba por sí solo.

El encuentro con las mujeres gitanas y el poder del blanco de la reina Letizia

En Madrid, la Reina se sentó junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en un diálogo sobre formación, empleo y prevención de la violencia con una nueva generación de mujeres gitanas. Su presencia, de blanco inmaculado y gesto cercano, acompañaba la idea de que esas mujeres ocupen su lugar en el espacio público.

Su apuesta no era casual. Desde hace años, la reina Letizia ha ido construyendo un armario en el que la moda española asequible y la repetición de prendas tienen un papel central. El blanco se ha convertido en uno de sus códigos favoritos para actos institucionales con carga social, casi como un uniforme luminoso que transmite serenidad.

El traje blanco ‘low cost’ de Mango que la reina Letizia recicla con éxito

Para este encuentro, Letizia rescató de su vestidor un traje blanco de Mango que muchas lectoras recordarán. Es un dos piezas de la colección 2024: chaqueta estructurada de silueta recta, corta, con cuello redondo sin solapas y botones metálicos, y pantalón a juego. Un diseño ya agotado, estrenado en los Premios Retina ECO 2025, que ahora reutiliza como gesto de moda sostenible.

Los pantalones, en el mismo tono blanco y con caída fluida y recta, completan el efecto de total white que alarga la silueta y aporta frescura primaveral. Es un conjunto tipo working girl muy fácil de adaptar a la vida real: basta cuidar que el bajo roce el zapato, elegir un tejido con algo de peso y apostar por ropa interior en tonos piel para evitar transparencias.

Zapatos Mary Jane bicolor y detalles beauty: el toque final del look

El giro sofisticado llega con los zapatos Mary Jane de Sézane, uno de los modelos fetiche de la Reina. Son unas babies bicolor, en tono beige con puntera negra al estilo parisino, tacón ancho de altura media, formato slingback y tiras en el empeine que sujetan bien el pie. Cuestan alrededor de 155 € y responden a una prioridad clara de Letizia: seguir las tendencias sin renunciar a la comodidad, algo clave tras sus conocidos problemas de pies.

En coherencia con ese mensaje, la Reina eligió unos pendientes minimalistas con dos pequeñas piedras tipo brillante y su inseparable anillo dorado de Coreterno, cargado de simbolismo personal. Remató el look blanco low cost con un maquillaje muy natural, piel luminosa, sombras tierra y labios nude, más melena suelta con raya lateral. Un conjunto pensado para una mañana de trabajo intenso que cualquier mujer puede reinterpretar con su propio presupuesto.