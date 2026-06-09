Decathlon arrasa con las bailarinas que las mujeres de más de 50 prefieren a las zapatillas este verano: cómodas, ligeras y por menos de 27 euros

Que no cunda el pánico: seguimos adorando las zapatillas. Después de los 50 continúan siendo un básico imprescindible. ¿La razón? Permiten lucir un look moderno sin renunciar a la comodidad. Son ideales para cualquier ocasión, ya sea una jornada de trabajo, una salida por la ciudad o un fin de semana relajado. Combinan fácilmente con vaqueros, pantalones de vestir, vestidos o faldas, adaptándose a todo tipo de estilos y aportando un toque actual a cualquier look. Nos enamoró este modelo de zapatillas de Decathlon, al igual que estos pantalones capri ultra tendencia. La marca se ha convertido en una referencia imprescindible. Pero si lo que buscas es comodidad, estas bailarinas para caminar podrían hacerte olvidar tus sneakers favoritas.

Estas bailarinas para andar durante horas de Decathlon son las más estilosas después de los 50

Hace ya varios meses que las sneakerinas se han hecho un hueco en el panorama de la moda. Se trata de un calzado híbrido cuyo nombre nace de la combinación de los términos sneaker y ballerina. Como su propio nombre indica, fusiona el espíritu deportivo y desenfadado de una zapatilla con la elegancia atemporal de una bailarina. Su diseño suele conservar la silueta fina y femenina característica de las bailarinas, a menudo con una o varias tiras, incorporando al mismo tiempo elementos propios del universo de las zapatillas, como una suela más técnica. ¿El resultado? Un modelo cómodo, elegante y muy actual.

Nos encanta la propuesta de Decathlon. Es ligera, cómoda y puede llevarse durante todo el día. «La parte superior elástica se adapta al pie y la correa ajustable facilita el calce y la sujeción», explica la marca. Está disponible en negro y blanco para combinar fácilmente con todo tipo de looks. ¿Cómo llevarlas? Si las temperaturas no son demasiado altas, quedan perfectas con unos vaqueros anchos o de corte barrel, dos de las siluetas más populares de la temporada.

© Decathlon

Decathlon, bailarinas urbanas para mujer PW 160 BR’EASY grises: 26,99 euros.

¿Cuáles son los zapatos más tendencia este verano después de los 50?

Después de los 50 ya no queremos sacrificar la comodidad por el estilo. Y la buena noticia es que algunos de los zapatos más de moda también son especialmente agradables de llevar en el día a día. Entre los modelos imprescindibles del verano destacan:

Las sandalias minimalistas de tiras finas, que siguen conquistando gracias a su elegancia. Combinan igual de bien con un vestido ligero que con unos pantalones de lino y funcionan tanto para el día como para la noche. Las mules planas o con un pequeño tacón tipo kitten heel también continúan siendo una apuesta segura para quienes buscan una imagen sofisticada sin sufrir molestias en los pies. Son fáciles de poner, fáciles de combinar y aportan al instante un toque chic a cualquier estilismo. Los mocasines flexibles figuran igualmente entre los favoritos de las mujeres mayores de 50 años. Combinados con unos vaqueros rectos, unos pantalones fluidos o incluso una falda midi, ofrecen el equilibrio perfecto entre modernidad y atemporalidad. Su gran ventaja es que nunca pasan de moda y pueden utilizarse temporada tras temporada.

En cuanto a los colores, los tonos neutros siguen siendo los grandes protagonistas. Beige, camel, blanco roto o acabados metalizados permiten crear conjuntos armoniosos y aportar luminosidad a los looks estivales. Solo queda elegir las opciones que mejor encajen con tu estilo.