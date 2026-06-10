Adiós a la camisa blanca clásica: esta blusa de Lidl por 7,99 euros es fresca, elegante y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro
¿Y si te dijéramos que hemos encontrado la blusa más favorecedora del verano? Este año seguimos adorando la camisa blanca, un básico del armario. Sin embargo, cuando aprieta el calor, no hay nada mejor que una bonita blusa de algodón para afrontar el día con comodidad. Y es que hemos fichado la blusita de Lidl más favorecedora.
Con la llegada de la temporada de verano, muchas prendas se han convertido en auténticos éxitos. Pensamos, por ejemplo, en esos pantalones de lino o en ese conjunto que ayuda a estilizar la silueta. ¡Nos encanta! Este verano te proponemos modernizar tu look con una elegante blusa que rejuvenece el rostro sin esfuerzo. Y no te preocupes: cuesta menos de 8 euros, un precio más que razonable. Vas a querer incorporarla a tu armario de inmediato. Incluso podría sustituir a tu camisa blanca básica favorita.
Olvídate de la camisa blanca clásica: esta camisa de Lidl es ideal después de los 60 años este verano
Lidl apuesta fuerte con una nueva blusa ultraligera y fácil de llevar, disponible por menos de 8 euros. Está confeccionada con algodón, lo que la convierte en una gran aliada durante los días más calurosos del verano. Nos encanta su caída suelta y su corte holgadito, ideales para quienes prefieren cubrir los brazos en verano sin pasar calor de más. ¿Lo mejor? Está disponible en tres colores muy favorecedores que combinan con todo: amarillo mostaza, azul claro y blanco. Está disponible desde la talla S (36) hasta la XL (44). Su corte fluido resulta perfecto para favorecer distintos tipos de silueta y aporta una caída que estiliza la zona del abdomen.
ESMARA®, blusa de algodón en amarillo mostaza para mujer, Lidl: 7,99 euros.
Sin duda nuestra favorita para verano es la blusa en amarillo mostaza porque resalta el bronceado y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro. Además, el detalle de la cintura anudada le da un espíritu bohemio al conjunto y el escote en forma de V permite que puedas combinar esta prenda con accesorios como collares o pendientes largos para darle un plus de estilo al conjunto.
Adiós a la camisa blanca clásica: ¿cómo llevar una blusa de algodón en amarillo mostaza?
Para un día relajado al sol, la blusa en tonos mostaza de Lidl combina perfectamente con unos pantalones de lino blancos o unos shorts vaqueros, acompañados de unas sandalias planas de cuero y un bonito bolso de rafia o mimbre.
Si buscas una imagen más elegante, puedes combinar tu look con unas mules de tacón bajo. También puedes apostar por un estilo más moderno combinándola con unos vaqueros anchos o con unos jeans de corte barrel, muy en tendencia. Como alternativa desenfadada y fresca, también puedes usarla completamente abierta, a modo de sobrecamisa, sobre una camiseta sencilla de tirantes de algodón blanco.
Para las más atrevidas, también hay opción de combinar la blusa de algodón de Lidl con pantalones estampados tal y como propone el propio supermercado en su web.
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