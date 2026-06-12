Estos son los colores que deberías evitar cuando el calor aprieta, según un dermatólogo

Publicado el 12/06/26 à 13:05 Por El equipo editorial

En estos momentos en los que las temperaturas son muy elevadas es importante adoptar ciertos hábitos: mantenerse bien hidratado durante toda la jornada, buscar espacios frescos siempre que sea posible y evitar la actividad física intensa durante las horas centrales del día. También es importante adaptar la forma de vestir, apostando por prendas ligeras, transpirables y adecuadas para el calor. Y, frente al armario, surge la misma pregunta cada mañana: ¿qué me pongo hoy?. No es una cuestión banal, ya que algunos tejidos, grosores y colores pueden hacer que sintamos más calor que otros. Porque una ola de calor no tiene por qué estar reñida con vestir con estilo, elegir bien los colores de la ropa puede marcar la diferencia.

Los colores que conviene evitar durante una ola de calor

Existe la creencia popular de que es mejor evitar la ropa negra en verano, pero ¿es realmente cierto? Según explica Laurent Misery, dermatólogo del Hospital Universitario de Brest, en declaraciones recogidas por Ouest-France, sí lo es. «Cuanto más oscuro es un color, más absorbe los rayos del sol, que se transforman en calor. El negro es el que presenta una mayor absorción. El blanco, en cambio, refleja la luz y, por tanto, no acumula calor».

Por este motivo, durante los días de más calor es recomendable evitar prendas de colores oscuros como:

Negro.

Azul marino o azul muy oscuro.

Marrón.

Gris oscuro.

En general, cualquier tonalidad intensa y oscura.

En su lugar, lo ideal es apostar por colores claros y tonos pastel, ya que ayudan a reflejar la radiación solar y proporcionan una mayor sensación de frescor. Eso sí, hay una excepción importante: si una camiseta o un vestido blancos se mojan, pueden dejar pasar más fácilmente la luz solar, calentando directamente la piel y reduciendo parte de su capacidad protectora frente al sol.

Los tejidos que mejor funcionan cuando hace mucho calor

Además del color, el tejido también influye en cómo soportamos las altas temperaturas. Algunos materiales sintéticos, así como la lana, no son los más recomendables durante una ola de calor, ya que suelen ser más densos y favorecen la sudoración.

Algodón: el gran aliado del verano

El algodón es uno de los tejidos imprescindibles cuando suben los termómetros. Naturalmente ligero y transpirable, permite que el aire circule con facilidad y absorbe eficazmente la humedad. Además, su suavidad lo convierte en una opción cómoda para el día a día, incluso en jornadas especialmente calurosas.

Lino: fresco y elegante

El lino es otro de los materiales estrella del verano. Muy transpirable y capaz de secarse rápidamente, aporta una agradable sensación de frescor inmediata. Su único inconveniente es que se arruga con facilidad, aunque para muchas personas esa apariencia ligeramente desenfadada forma parte de su encanto.

Seda: ligera y termorreguladora

La seda también puede ser una gran aliada frente al calor. Gracias a sus propiedades termorreguladoras, ayuda a mantener estable la temperatura corporal, además de resultar suave y ligera sobre la piel. Eso sí, es un tejido delicado que requiere cuidados específicos para mantenerse en buen estado.

Viscosa: cómoda, aunque con matices

La viscosa, una fibra de origen vegetal conocida a menudo como «seda artificial», destaca por su caída fluida y su capacidad para absorber la humedad. Es ligera y agradable de llevar en verano, aunque cuando se suda mucho puede adherirse a la piel. Para aprovechar todas sus ventajas, lo mejor es elegir prendas con cortes amplios y holgados.

Cómo vestir durante una ola de calor sin renunciar al estilo

Cuando las temperaturas se disparan, pequeños detalles como el color o el tejido de la ropa pueden ayudarte a sentirte mucho más cómoda. Apostar por prendas claras, de materiales naturales y con siluetas amplias no solo favorece una mejor regulación térmica, sino que también permite seguir vistiendo con estilo incluso en los días más sofocantes.