Ya no es el bikini: este bañador moldeador de Decathlon es el más favorecedor para este verano (y está rebajado por menos de 25€)

Actualizado el 03/06/26 à 12:34 Por El equipo editorial

El bañador es una prenda indispensable del verano, y durante todo el año si vives en un lugar cálido. Pero encontrar el bañador perfecto puede ser realmente complicado. Para empezar, hay muchísimas opciones en cada una de tus tiendas favoritas y nosotras hemos fichado un modelo muy elegante y favorecedor para todo tipo de tallas en Decathlon.

No es raro ver cómo algunas prendas de Decathlon se vuelven virales, sobre todo en redes sociales. Y es que la marca deportiva ofrece productos de calidad, con estilo y a precios asequibles. Este verano, todas las miradas están puestas en este precioso bañador que favorece a todo tipo de cuerpos. ¿Lista para verlo?

Olvídate del bikini: este bañador moldeador de Decathlon es tu aliado del verano

¿No te gusta demasiado tu abdomen o quieres definir mejor la cintura? Entonces este bañador de Decathlon es ideal para ti. Se trata de un bañador de una pieza con efecto “vientre plano” que adoramos para estilizar la silueta en la playa o en la piscina. En color negro y con espalda cruzada, este traje de baño se convierte en uno de los más elegantes de la temporada.

Disponible de la talla 36 a la 48, ahora mismo lo encontrarás rebajado por solo 24,99 euros. Un precio razonable para una prenda que se puede usar durante muchas temporadas.

© Decathlon

Cómo elegir bien un bañador este verano

Es sencillo: lo más importante es elegir un bañador con el que te sientas guapa y cómoda. Lo más importante es priorizar un corte que te guste y en el que te sientas segura. Sin embargo, si quieres disimular visualmente alguna zona, debes tener en cuenta que existen ciertas opciones que resultan especialmente favorecedoras.

Entre las favoritas destacan las braguitas de tiro alto. Tienen la ventaja de moldear la silueta y resaltar la cintura. El resultado es una figura más estilizada y un abdomen visualmente más liso. Se pueden combinar con tops de triángulo, bandeau o con aros. En cuanto al corte, todo vale: algunas prefieren un modelo muy escotado para alargar las piernas, mientras que otras optan por más cobertura. Lo importante es elegir el nivel de escote que mejor encaje con cada persona.

Los bañadores de una pieza también son una de las mejores opciones. Atemporales y elegantes, aportan un toque sofisticado inmediato. Los modelos moldeadores o con efecto shaping, como algunos de Decathlon, ofrecen sujeción adicional. Las versiones con cinturón incorporado ayudan a marcar la cintura y estructurar la silueta. Otro detalle especialmente favorecedor son los drapeados o fruncidos en la zona del abdomen, ya que crean volumen y ayudan a suavizar visualmente esa área.