Massimo Dutti agotará la falda pantalón con más del 50% de descuento que estiliza la figura y será tu favorita este verano (y también en otoño)

Publicado el 23/07/26 à 16:57 Por El equipo editorial

A partir de cierta edad es habitual que la grasa corporal se concentre con mayor facilidad en la zona abdominal, sobre todo debido a los cambios hormonales asociados a la menopausia. Se trata de un proceso completamente natural. Por eso, cada vez más buscamos prendas que ofrezcan elegancia y confort a partes iguales, y con las que nos sintamos aún más seguras que nunca.

Por eso, navegando a través de la web de Massimo Dutti y aprovechando que estamos en temporada de rebajas, hemos fichado una falda pantalón que no solo se convertirá en tu favorita del verano, sino que también te la querrás poner para la vuelta a la rutina en septiembre. ¿Lo mejor? Está rebajada con el 55% de descuento y si antes su precio era de 89,95€ ahora podrás hacerte con ella por solo 39,95€. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

La falda pantalón de Massimo Dutti es lo que necesitas para ir cómoda y elegante

Esta falda pantalón de Massimo Dutti presenta un corte midi fluido con pliegues, que evita ceñirse al abdomen y ofrece una gran comodidad. Al no marcar el vientre, consigue un efecto más favorecedor y equilibrado en la silueta. Otro de sus puntos fuertes es el tejido. Compuesta 100% en viscosa resulta especialmente agradable cuando las temperaturas son altas, además de aportar una caída elegante. Está disponible en un tono marrón muy elegante y cuenta con una cintura con trabillas para mayor sujeción y comodidad.

Si quieres crear un look elegante que ayude a disimular el vientre, puedes combinarla con un top fluido y completar el conjunto con unas bailarinas o unas sandalias de tacón bajo. Para un estilo más informal, también queda ideal con una camiseta blanca básica y unas zapatillas deportivas. Es una prenda que encaja fácilmente con otras piezas que probablemente ya tengas en tu armario.

Cómo disimular el vientre a partir de los 50 años

La ropa —e incluso la ropa interior— puede cambiar considerablemente el aspecto del abdomen. Por ejemplo, las prendas moldeadoras pueden aportar una ligera sujeción sin resultar incómodas. Un body moldeador ayuda a definir la cintura y la espalda, mientras que una braga o un tanga moldeador pueden ofrecer un efecto similar según las preferencias de cada persona. Lo importante es conseguir un efecto estilizador sin comprimir en exceso.

También es fundamental elegir prendas con cortes favorecedores y tejidos de calidad. Las siluetas fluidas y estructuradas suelen ser las más recomendables. Los vestidos o blusas de corte imperio —ajustados justo debajo del pecho— y los diseños en línea A ayudan a resaltar el escote mientras caen suavemente sobre el abdomen, sin marcarlo. En cuanto a pantalones y faldas, los modelos de cintura alta o media-alta suelen ofrecer un ajuste más cómodo, sujetan mejor la zona de la cadera y contribuyen a crear una silueta más equilibrada.