Me he enamorado de esta chaqueta de Primark de 24 €: es elegante, favorecedora y me la pondré sin parar en otoño

Publicado el 13/08/26 à 17:00 Por El equipo editorial

¿Y si tu chaqueta favorita para la vuelta a la rutina estuviera en Primark? Hablamos de uno de sus nuevos cortavientos en un tono muy en tendencia esta temporada de otoño. Es elegante e ideal para darle un toque de estilo a todos tus looks de entretiempo. Como ocurre con muchas prendas de Primark, esta chaqueta de tejido texturizado tiene un precio irresistible: 24 euros.

Y es que, aunque sabemos que el verano no ha terminado, el otoño y los looks tendencia de vuelta a la rutina ya están empezando a resurgir en todas partes. En este sentido, Primark ha presentado una preciosa colección junto a Colleen, una influencer anglosajona, donde podrás ver prendas llenas de estilo para darle un toque moderno a todos tus looks, sea cual sea tu edad.

Esta chaqueta de Primark es una de las piezas más estilosas para otoño

Esta chaqueta de Primark se posiciona como una de las prendas estrella de la vuelta a la rutina para recibir el mes de septiembre con estilo. Porque, además de ser cómoda, su diseño está pensado para favorecer todo tipo de siluetas. Nos encantan sus mangas abullonadas, que aportan un toque femenino y estructura a los hombros, así como su cuello alto, perfecto para protegerse del viento y, al mismo tiempo, resaltar el rostro.

Pero su gran punto fuerte es el largo: al ser ligeramente corta, marca la cintura sin oprimir y crea visualmente el efecto de unas piernas más largas. Una auténtica joya de chaqueta para incorporar al armario sin pensarlo y crear looks otoñales tan elegantes como relajados. ¿Lo mejor? Está disponible por solo 24 euros y puedes combinarla practicamente con todo tipo de prendas: vaqueros, pantalón beige, faldas en los tonos de la chaqueta o en una amplia gama de colores claros que ayuden a crear contraste… Elijas la opción que elijas, ¡triunfarás!

Primark: 4 prendas de tendencia que debes tener este otoño después de los 50

Este otoño, varias tendencias de moda destacan especialmente. Entre ellas encontramos, por supuesto, la chaqueta de cuello alto, un corte que sigue siendo un imprescindible del armario otoñal. Estiliza sutilmente la silueta, protege del viento con elegancia y aporta inmediatamente ese toque estructurado y sofisticado que marca la diferencia en un look de diario.

Para la vuelta a la rutina, también nos sigue encantando el pantalón capri. Este otoño se presenta como una prenda muy elegante y decididamente moderna. Después de los 50, resulta ideal para dejar el tobillo al descubierto y estilizar la figura. Lo mejor es elegirlo en un tejido con cuerpo, como una mezcla de lana, pana o algodón grueso, y combinarlo con un jersey de punto ligeramente holgado o una americana entallada.

También nos gustan mucho los conjuntos de falda y top, como este modelo de cuadros de Primark. El efecto conjunto resulta muy elegante y permite no tener que pensar demasiado por las mañanas. Una apuesta segura.

Otra prenda que nos gusta especialmente de Primark es el cárdigan. Bien cortado y abrigado, es una pieza imprescindible para el entretiempo. Puedes llevarlo tanto como chaqueta como a modo de jersey.