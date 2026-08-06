Ya no es el pantalón corto: este pantalón capri de H&M por menos de 20 euros es el aliado perfecto para ir cómoda y con estilo en verano

Si hay una marca que no deja de sorprender con algunas de sus prendas más asequibles, esa es H&M. Y su pantalón capri por 19,99 euros está llevándose toda la atención. Se ha convertido en uno de los imprescindibles del verano de 2026 gracias a su comodidad y a un diseño inspirado en la moda de los años 2000 que vuelve con fuerza esta temporada.

El pantalón de H&M ideal para verano

Este pantalón Capri de H&M, ha sido confeccionado con un tejido suave, transpirable y elástico que acompaña todos los movimientos con total comodidad. Gracias a su composición, con un 75% poliéster, 20% poliamida y 5% elastano, ofrece una gran libertad de movimiento y se adapta fácilmente a diferentes tipos de cuerpo, incluso durante el embarazo.

Su corte corto a la altura de la rudilla, unido a su tejido transpirable, lo convierte en una opción muy cómoda para los días de más calor. Además, recupera la silueta del clásico pantalón capri que triunfó a comienzos de los 2000 y que este 2026 vuelve a ser una de las grandes tendencias. Es una alternativa práctica y estilosa al pantalón corto o a las bermudas durante el verano. ¿Lo mejor? Está disponible en la web de H&M en los colores negro y marrón y por solo 19,99 euros.

Cómo combinar un pantalón capri después de los 60

Gracias a su largo, que deja el tobillo al descubierto, el pantalón capri ayuda a equilibrar visualmente la silueta y aporta un aire actual. Para un look moderno, puede combinarse con una camisa oversize, un blazer estructurado o una camiseta blanca de corte amplio. Si buscas un estilo más romántico, también funciona muy bien con una blusa de encaje de mayor longitud.

Si te preocupa que este tipo de pantalón acorte visualmente las piernas, existe un truco muy sencillo: elegir zapatos del mismo color que el pantalón o en un tono nude similar al de la piel. Así se crea una continuidad visual que estiliza la figura.

Para completar el conjunto, resultan especialmente favorecedores los zapatos que dejan el empeine al descubierto, como unas sandalias minimalistas de tiras finas, unos mules de tacón bajo (kitten heels), unas bailarinas de punta fina o, para un look más informal, unas chanclas de líneas sencillas. Son opciones que permiten llevar el pantalón capri con elegancia y comodidad en cualquier ocasión.