Skechers tiene las sandalias boho ideales para un evento de verano: cómodas y elegantes para llevar con vestido ibicenco o pantalón culotte

Publicado el 04/08/26 à 16:25 Por El equipo editorial

En pleno mes de agosto, empiezan las vacaciones de verano para muchos y los paseos junto al mar así como las escapadas van en aumento. Por ello, buscamos cada vez más un calzado cómodo, ligero y fácil de combinar. Si estás pensando en renovar tu colección de sandalias, este modelo de Skechers reúne varias de las características que buscamos para acompañarnos durante toda la temporada. Se trata de las BOBS Misty Kiss – Island Peace, unas sandalias tipo pala en color neutro que combinan un diseño sencillo con detalles de pedrería y una plataforma plana de inspiración alpargata. Un modelo pensado para quienes quieren ganar unos centímetros sin renunciar a la comodidad.

Las sandalias BOBS Misty Kiss – Island Peace, un modelo pensado para el verano

Entre los básicos del armario de verano, las sandalias juegan un papel importante. Son fáciles de poner, combinan con cualquier look y resultan muy prácticas para los días en los que pasamos muchas horas fuera de casa. Las BOBS Misty Kiss – Island Peace destacan por su diseño elegante que combina con todo. Su color natural permite conjuntarlas fácilmente con vestidos ligeros, pantalones de lino, shorts vaqueros o prendas en tonos neutros, mientras que los detalles de pedrería aportan un toque más especial al conjunto.

Además, su formato tipo pala facilita el calzado y las convierte en una opción práctica tanto para una jornada de vacaciones como para una salida informal durante las tardes y noches de verano.

Una sandalia con detalles de pedrería

Uno de los aspectos que diferencian este modelo es su upper fabricado con materiales mixtos y adornado con detalles de pedrería, que aportan un toque luminoso al diseño sin hacerlo excesivamente llamativo.

La sandalia incorpora además una mediasuela plana de estilo alpargata con plataforma, un detalle que refuerza su estética veraniega y permite darle un poco más de altura al look.

Otro punto a tener en cuenta es que se trata de un modelo vegano, una característica que forma parte de la propuesta de BOBS from Skechers.

La comodidad también es protagonista

Más allá del diseño, uno de los principales atractivos de estas sandalias es su enfoque hacia la comodidad. El modelo incorpora una plantilla con amortiguación, pensada para proporcionar una pisada más agradable durante el uso diario.

Esta combinación de plantilla acolchada, plataforma plana y diseño abierto hace que puedan convertirse en una alternativa práctica para los meses de calor, especialmente cuando buscamos un calzado que podamos llevar durante varias horas.

Las BOBS Misty Kiss – Island Peace están disponibles en color natural y con ancho medio, en tallas del 36 al 38 según la disponibilidad indicada.

Un modelo versátil para completar los looks de verano

Por su tono natural y sus detalles de pedrería, estas sandalias pueden funcionar tanto con prendas informales como con looks algo más cuidados. Con un vestido fluido aportan un aire relajado y femenino; con unos pantalones de lino o unos shorts permiten conseguir un conjunto más desenfadado.

Además, el hecho de que sean unas sandalias tipo pala hace que resulten especialmente fáciles de incorporar a la rutina diaria: basta con ponérselas y salir. Las BOBS Misty Kiss – Island Peace tienen actualmente un precio de 70 euros.