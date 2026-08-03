Ni Birkenstock ni alpargatas: estas sandalias de Parfois (por solo 19,99€) serán las más cómodas y elegantes del verano 2026

Publicado el 03/08/26 à 12:52 Por El equipo editorial

En la temporada de verano solemos apostar por sandalias tipo Birkenstock, que siguen siendo las favoritas de muchas amantes de la moda. Sin embargo, este verano de 2026 hay otro calzado que les está robando protagonismo: las chanclas de punta cuadrada. Y es que cuando el calor se dispara, llega el momento de sacar del armario los mejores zapatos abiertos, la opción más cómoda para dejar que los pies respiren. Navegando a través de la web de Parfois hemos fichado un modelo de sandalias que nada tiene que envidiar a los que puedas ver en otras marcas. ¿Las vemos?

las chanclas se convierten en el imprescindible del verano

Las chanclas han dejado de ser un calzado reservado para la playa o la piscina. Este año se llevan en todo tipo de ocasiones y se han convertido en una de las grandes tendencias de la temporada. Uno de los modelos estrella son las chanclas planas de punta cuadrada. Este pequeño detalle aporta un aire más sofisticado al diseño y las hace mucho más elegantes. Se llevan en negro, marrón o en colores llamativos, aunque también triunfan las versiones con brillo o purpurina. Pero las que hemos fichado en la web de Parfois han captado toda nuestra atención, ¡mira!

Son perfectas tanto para un paseo por la ciudad como para una cena o un evento más especial. ¿Lo mejor? Este modelo de Parfois está ahora rebajado por solo 19,99 euros. ¡Una ganga!

Además, los modelos con tacón kitten, bajo y muy cómodo, son los favoritos por su facilidad para llevarlos a diario. Eso sí, tanto si eliges unas chanclas como cualquier otra sandalia, conviene aplicar un stick o una crema antifricción para evitar rozaduras y ampollas durante los días más calurosos.

Cómo llevar las chanclas este verano 2026

La opción más evidente es combinarlas con tu bañador favorito para ir a la playa o a la piscina, pero sus posibilidades van mucho más allá. Las chanclas de punta cuadrada quedan perfectas con unos vaqueros anchos, rectos o de corte barrel y una sencilla camiseta blanca para conseguir un look desenfadado y actual. Solo necesitas unas gafas de sol y un bolso al hombro para completar el conjunto.

También funcionan muy bien con conjuntos de falda y top o con pantalones fluidos combinados con prendas de lino o denim. Además, son el complemento ideal para vestidos largos y vaporosos, vestidos cortos o incluso faldas globo.

Si prefieres unas chanclas de tacón, puedes llevarlas con un vestido de satén o una falda de seda acompañada de un top elegante para conseguir un estilismo perfecto para una cena o un evento. Estos modelos aportan un toque elegante sin renunciar a la comodidad y combinan especialmente bien con tejidos como el lino, el crochet o el encaje. El contraste entre el estilo informal de las chanclas y prendas más refinadas crea un equilibrio moderno que convierte cualquier look en una apuesta de tendencia este verano.