Parece de marca, pero es de Lidl: el trench de menos de 20 euros que triunfará este otoño después de los 50
Con el mes de septiembre a la vuelta de la esquina, llegan las ganas de cambiar, renovar el armario y estrenar temporada. Es el momento de dejar atrás los looks de verano y optar por otras prendas de moda para entretiempo. Este trench de Lidl es la prenda perfecta para afrontar la vuelta a la rutina con un conjunto elegante y lleno de estilo después de los 50. Está disponible en dos colores que no pasan de moda y en tallas de la 36 a la 44 por solo 19,99 euros. ¿Lista para verlo?
Este trench de Lidl por menos de 20€ es la chaqueta que arrasará en otoño
La nueva propuesta de Lidl es una chaqueta que resulta moderna y elegante. Es un clásico infalible que amamos llevar durante la vuelta a la rutina y también en cualquier época de entretiempo. Los hay de diferentes formas, colores y longitudes. Si buscas una pieza que nunca defrauda, el trench es una de las mejores opciones. Y este modelo de Lidl nos ha conquistado. Este trench está disponible en beige, perfecto para conseguir un look clásico y elegante, y en negro, un color clásico que nunca pasa de moda.
Además, el trench es una prenda que combina con todo. Después de los 50, podemos combinarlo con unos vaqueros de pierna ancha o rectos y unos mocasines o unas deportivas. También podemos llevarlo con un pantalón fluido y unas bailarinas o unas mules si las temperaturas todavía lo permiten. Otra opción que nos encanta es combinar este trench con una falda larga de satén o vaquera, un cárdigan de color y unas botas altas. Por menos de 20 euros, esta prenda puede convertirse en una auténtica aliada para crear numerosos looks perfectos para la vuelta a la rutina.
3 chaquetas para acertar y no morir en el intento
Para conseguir un estilo elegante, moderno y con personalidad desde la vuelta a la rutina, hay tres modelos de chaqueta que se perfilan como imprescindibles del armario a los 50, además del trench.
La chaqueta vaquera, un auténtico básico, aporta inmediatamente un toque juvenil a los looks demasiado formales. Elegida con un corte recto y estructurado o ligeramente oversize, combina igual de bien con un pantalón fluido que con un vestido estampado.
Por su parte, la chaqueta de cuero o efecto piel aporta una dosis de carácter. Ya sea ajustada, en forma de cazadora motera, o como blazer de piel suave, ayuda a estructurar la silueta y añade ese extra de estilo que puede marcar la diferencia.
Por último, la chaqueta de inspiración deportiva se impone como una de las prendas de tendencia ideales para conseguir el perfecto look «chic informal». Ya sea una versión renovada de la clásica teddy, una cazadora fluida con detalles de cremallera o una chaqueta de estilo chándal, aporta ese toque deportivo que tanto nos gusta y que puede rejuvenecer cualquier look de vuelta a la rutina.
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