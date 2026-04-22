Parfois agotará las faldas que mejor sientan esta primavera después de los 40 (y sí, son más cómodas que tus vaqueros)

Publicado el 22/04/26 à 12:31 Por El equipo editorial

Si tienes más de 40 y esta primavera quieres ir cómoda sin repetir vaqueros, estas faldas de Parfois prometen alargar tu silueta y resolver más de un look.

Cuando cambia la temporada y llega la primavera, muchas mujeres de más de 40 vuelven al mismo dilema : seguir tirando de vaqueros o probar algo igual de cómodo pero un poco más arreglado. Ahí es donde una buena falda se convierte en la prenda clave, sobre todo si el largo es midi o largo y el tejido tiene caída.

Parfois ha apostado justo por ese equilibrio con una colección de faldas de Parfois pensadas para el día a día : cortes evasé en caqui con cintura elástica y bolsillos, denim blanco con bajo troquelado, azul marino con corte diagonal, rectas en camel y varios modelos de cuadros muy ligeros. Cada una resuelve un tipo de plan distinto. Y ahí está lo interesante.

Por qué las faldas de Parfois favorecen tanto

Las propuestas de esta temporada tienen un punto en común : son cómodas y sientan bien. A continuación, te proponemos varias opciones de faldas que puedes elegir para esta temporada porque son elegantes y superfavorecedoras. ¡Mira!

1. La falda caqui de corte evasé

Este modelo de falda aporta movimiento y la cintura elástica con bolsillos la convierte en una pieza muy práctica para esos días largos de trabajo u ocio. ¿Lo mejor? Está disponible por menos de 30 euros en la web de Parfois y puedes combinarla con una camisa blanca o jugar con tonalidades en tendencia como el rosa empolvado o el amarillo mantequilla.

© Parfois

2. La denim blanca en algodón

Otra de las opciones que nos parece ideal para esta temporada es este modelo de falda blanca en algodón con bordados florales perforados y vuelo suave. Combina con todo y puedes llevarla con bambitas o sandalias de dedo. Ahora está disponible en la web por 39,99€.

© Parfois

3. En tonos oscuros, la falda azul marino

Con corte diagonal, esta falda de Parfois estiliza la figura visualmente y, el bajo con volumen, le da un extra de elegancia sin exagerar. Su precio es de 35,99 euros y está disponible en la web en las tallas de mujer que van de la S a la L.

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4. Falda recta en tonos camel

La falda recta en camel, con cruce delantero, detalle lateral y bajo deshilachado, funciona si te gustan los looks más minimalistas pero con un toque actual. Este modelo en concreto es ideal para el día a día y combina con todo tipo de colores. Precio: 39,99€.

© Parfois

Las faldas de Parfois para una primavera cómoda y elegante

Si te atraen los estampados, Parfois incluye varias opciones de cuadros. La falda midi de cuadros Vichy en marrón chocolate y crema añade fruncido lateral y drapeado delante, con abertura frontal, cierre lateral oculto con cremallera, cordones en la cinturilla y bajo recto ; detalles que permiten un ajuste adaptable y una silueta fluida. Está confeccionada en 55 % viscosa, 43 % poliéster y 2 % elastano, se vende de la talla S a la L y cuesta 29,99 €.

© Parfois

La alternativa larga de cuadros se ha hecho en 100 % algodón, con caída fluida, pliegues en diagonal en la parte delantera y abertura posterior inferior que facilita el paso ; su precio es de 35,99 €. Ambas encajan con esa idea de prendas cómodas que no son deportivas pero se sienten igual, y sirven tanto para ir a la oficina como para una comida improvisada o para viajar con poco equipaje.

© Parfois

Cómo elegir y combinar tus faldas de Parfois en primavera si tienes más de 40

Para quienes quieren algo tan versátil como un vaquero pero más fresco, la falda denim blanca de algodón con bajo troquelado aporta ese punto arreglado sin resultar formal. Y si te interesa suavizar la zona del vientre, el fruncido lateral y el drapeado de la midi Vichy ayudan a disimular pliegues naturales sin apretar.