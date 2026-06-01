Skechers tira la casa por la ventana y rebaja sus sandalias con plataforma para caminar durante horas a poco más de 50 euros

Publicado el 01/06/26 à 11:57 Por El equipo editorial

Este verano, las sandalias Skechers D’Lux Walker New Block se cuelan entre los básicos de muchas españolas gracias a su gran amortiguación y a una rebaja tentadora.

El calor se ha adelantado este año y en media España ya hemos sacado los vestidos ligeros y las sandalias del armario. El problema llega cuando, tras un día de caminata intensa, tus pies arden y cada paso pesa, porque esas sandalias tan monas no están pensadas para hacer kilómetros. Por eso, hemos fichado un modelo de sandalias de Skechers que está ganando terreno entre quienes caminan mucho en verano.

Sandalias Skechers para caminar en verano con gran amortiguación

La propuesta son las sandalias Skechers D’Lux Walker New Block en color rosa, unas deportivas abiertas pensadas para andar largo rato con el pie sujeto. Ahora rondan los 51,83 euros en Amazon, con una rebaja de alrededor del 14 % sobre su precio original, y se han colocado como una de las opciones con mejor relación calidad‑precio para caminar.

Frente a las sandalias planas de suela fina, este modelo ofrece una cuña de unos 3 cm y una amortiguación trabajada para soportar el impacto del asfalto. Para quien pasa muchas horas de pie, camina a diario por la ciudad o busca una alternativa a las sandalias de aspecto clínico, se ha convertido en una inversión razonable.

Skechers D’Lux Walker New Block: amortiguación y diseño Relaxed Fit al detalle

Uno de sus puntos clave es el diseño Relaxed Fit, con algo más de espacio en la puntera y el metatarso. Los dedos no van comprimidos y eso reduce rozaduras y fatiga cuando el pie se hincha con el calor. Se suma la plantilla Luxe Foam, más suave y densa que la Memory Foam habitual, que se adapta al contorno del pie.

La combinación genera una sensación de pisar sobre una superficie mullida que devuelve parte de la energía a cada paso. La parte superior, en malla textil ligera y transpirable, incluye tiras de velcro ajustables según la hinchazón del pie y una correa al tobillo que añade estabilidad. La suela de goma, flexible y con tracción en varias direcciones, mejora el agarre.

Rebaja, opiniones y cómo integrarlas en tus looks de verano

En las principales tiendas online, este modelo suma alrededor de 2.500 reseñas con una nota media de 4,4 sobre 5, y cerca del 73 % de las compradoras le da la máxima puntuación. Muchas destacan que son ligeras, muy cómodas desde el primer día y que la amortiguación protege las articulaciones tras jornadas largas de paseo.

En cuanto al precio, las sandalias Skechers D’Lux Walker New Block se mueven hoy entre unos 40 y 55 euros según talla y tienda, con ofertas como los 51,83 euros vistos en algunas tallas. Su diseño deportivo y limpio combina bien con vaqueros, vestidos camisero o pantalón fluido, y el grosor de la suela aporta un ligero efecto estilizador sin renunciar al confort.