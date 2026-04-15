Las bailarinas pasan a segundo plano: las sandalias tipo chancla elegantes arrasarán esta primavera después de los 40

Durante mucho tiempo las chanclas han estado vinculadas a las toallas de playa, las piscinas o las duchas de camping. Se las consideraba un calzado puramente práctico, que se pone sin pensar, a menudo de plástico de colores, acompañado del famoso sonido “flip-flop” y con los dedos completamente al aire. En estas condiciones, era difícil imaginar que pudieran usarse para crear un look elegante. Y sin embargo, en las últimas temporadas, la chancla ha experimentado una transformación inesperada.

Reinterpretadas con líneas limpias y acabados cuidados, algunas versiones de sandalias tipo chancla llegan ahora mucho más allá de la playa. ¡Mira!

Cómo pasar de chanclas de playa a chanclas elegantes

Aunque la base sigue siendo la misma: una suela y una tira en forma de “Y” que pasa entre los dedos del pie, como en los primeros modelos de Egipto, China o Japón, el gran cambio ahora es el abandono del caucho barato en favor de materiales como: cuero suave, corcho trabajado, suelas de madera natural o lana artesanal. Y ahora te preguntarás, ¿cómo puedo combinarlas y llevarlas de forma elegante? Este filtro de material es clave: un cuero bien cortado (o similar), una suela algo más gruesa y una punta cuadrada o ligeramente angulosa le darán automáticamente a tu look un aire más cuidado.

Cómo elegir chanclas elegantes según el tipo de pie

El modelo ideal depende mucho de la morfología del pie.

Para un pie fino: una tira de cuero suave de menos de 8 mm realza la estructura del pie y estiliza la silueta.

Para un pie más ancho: mejor una tira más ancha (1 a 1,5 cm) con algo de acolchado para evitar rozaduras.

Para el pie “griego” (segundo dedo más largo): una suela con punta cuadrada deja espacio a los dedos sin que sobresalgan.

Un detalle clave es el punto de anclaje de la tira entre el dedo gordo y el segundo dedo. Si está demasiado adelantado o atrasado, puede forzar las articulaciones, causar roces y ampollas, y arruinar la estética del look.

Las chanclas elegantes siguen siendo un calzado de verano, cómodo siempre que se camine a ritmo relajado. En Francia, además, no se recomiendan para conducir: el código de circulación puede sancionar si el calzado no está sujeto o cerrado.

3 sandalias tipo chancla muy chic en nuestras tiendas favoritas

A continuación te dejamos varias propuestas de sandalias tipo chancla para que elijas las que más se adaptan a tu pie o estilo. ¿Cuál eliges?

1. Zara

Las sandalias kitten de Zara en color negro son una opción ideal para completar tus looks con comodidad y estilo. Están disponibles tanto en la tienda física como en su página web y por tan solo 25,95€. Ref. 3300/710/800

2. Parfois

Esta otra de Parfois también es interesante para primavera. En este caso hablamos de unas sandalias tipo chancla planas y con las tiras cruzadas en tonos camel, un color que combina perfectamente con todo. También podrás encontrarlas en dorado y están disponibles por 25,99€ y ref. 245031

3. Massimo Dutti

Esta versión de sandalias tipo chancla de Massimo Dutti también se convierte en una de las favoritas de la temporada para las amantes del calzado de piel. Están disponibles en tienda por 79,95€ y combinan con todo. Así que, no esperes más y… ¡Hazte con ellas!