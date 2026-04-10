No es el poliéster: estos son los tejidos 'milagro' que desearás llevar en primavera para no pasar calor bajo el sol

La temperaturas comienzan a subir con fuerza, justo ahora que la primavera acaba de comenzar. Cada mañana nos hace dudar sobre qué ponernos: hay que evitar pasar frío al salir de casa, pero también no morir de calor a lo largo del día. Por eso hoy te traemos una pequeña lista de tejidos transpirables que pueden ayudarte a sobrellevar el calor de forma más placentera. ¡Toma nota!

Los tejidos que deberías tener en el radar cuando hace calor en primavera o verano

Algunos tejidos hacen sudar más que otros, algo que no resulta muy agradable. En épocas de calor (sobre todo en olas de calor), elegir bien los materiales es fundamental para estar cómodo durante todo el día. Uno de los tejidos más agradables en estas condiciones es, sin duda, el lino. Aunque las camisas, vestidos o camisetas de lino tienden a arrugarse con facilidad, tienen muchas ventajas: es ligero, transpirable y permite que el aire circule, ayudando al cuerpo a regular su temperatura. Además, absorbe la humedad sin generar sensación de humedad incómoda, lo que reduce las molestias relacionadas con el sudor. Gracias a estas propiedades, el lino actúa como un regulador térmico natural, ideal para afrontar el calor con mayor confort.

Tu 2º gran aliado en épocas de altas temperaturas es el algodón. Muchas personas creen que da calor por su tejido cerrado, pero es un mito. Las prendas de algodón permiten que la piel respire y aportan una sensación de frescor muy agradable. Si no toleras bien el calor, opta por el voile de algodón, más fino y ligeramente transparente, pero aún más refrescante.

Por último, desde hace algunos años, las marcas con enfoque eco-responsable apuestan por el tencel, y con razón. Además de ser ecológica, esta fibra natural fabricada a partir de madera permite que la piel respire gracias a su capacidad para absorber la humedad. La seda también es muy transpirable y refrescante, por lo que es muy recomendable.

Los tejidos que debes evitar cuando hace calor

Por el contrario, cuando las temperaturas son muy altas, hay tejidos que es mejor evitar. Retienen el calor e impiden que la piel respire correctamente. Entre ellos se encuentran los tejidos sintéticos como el poliéster, el acrílico o el nailon. Estos materiales tienden a atrapar el calor y la humedad, lo que aumenta la sudoración y genera rápidamente incomodidad. Llevar este tipo de prendas con calor puede intensificar la sensación térmica y favorecer la sudoración excesiva, algo poco práctico en el día a día.

Además, los tejidos muy gruesos o forrados, como algunas lanas o mezclas pesadas, tampoco son recomendables en épocas de calor intenso. Limitan la circulación del aire y dificultan que el cuerpo se enfríe de forma natural. Aunque en invierno pueden ser cómodos y elegantes, se vuelven rápidamente sofocantes cuando suben las temperaturas.