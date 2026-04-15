Zapatillas sí, pero así: las Skechers rosa palo que suman altura y arrasarán esta primavera a partir de los 50

No sé vosotras pero es empezar la temporada de primavera y tener ganas de renovar el fondo de armario. Las temperaturas empiezan a subir, queremos sentirnos cómodas y al mismo tiempo estilosas, y buscamos prendas y calzados que nos ayuden a sobrellevar mejor el calor que empieza a asomarse. Hablamos de las zapatillas en tono rosa palo (muy en tendencia esta temporada) que combinan confort, estilo y son muy favorecedoras. Se trata de las Skechers Glide-Step Pro Rosy Glow, un modelo que se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada para quienes desean un look con estilo sin renunciar a la comodidad. Te dejamos todos los detalles a continuación, ¡toma nota!

Un diseño en rosa palo que combina con todo

Si hay algo que nos ha enamorado de estas Skechers es su color. El tono “blush” o rosa palo funciona como un neutro suave, fácil de combinar con vaqueros, vestidos, falditas vaporosas, pantalones blancos o conjuntos más arreglados. Aporta luz al conjunto sin ser demasiado llamativo, lo que las convierte en una opción ideal para el día a día. Este tipo de calzado es hoy una alternativa moderna a las deportivas clásicas, aportando un toque actual sin perder confort. Son ese tipo de zapatillas que le dan un extra de estilo a cualquier look sin necesidad de grandes complicaciones.

Suman altura y comodidad

Gracias a su suela de aproximadamente 3,8 cm, estilizan la figura sin demasiado esfuerzo. Además, incorporan la tecnología Skechers Air-Cooled Memory Foam™, una plantilla acolchada que se adapta al pie y mejora la sensación de confort durante todo el día.

Un básico moderno a partir de los 50

A partir de cierta edad, muchas mujeres buscan piezas que aporten frescura sin caer en excesos. Y ahí es donde estas zapatillas encajan: tienen un aire juvenil pero elegante, actual pero que no pasa de moda. Son una forma sencilla de renovar el fondo de armario de primavera sin grandes cambios, aportando ese toque moderno que transforma cualquier conjunto básico en un look cuidado y actual.

¿Lo mejor? Están disponibles por 80 euros en la web de la marca. ¿A qué esperas para hacerte con ellas?

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