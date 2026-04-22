Skechers triunfa con las zapatillas más fresquitas y cómodas de primavera: elegantes, estilizan y combinan con todo

Publicado el 22/04/26 à 18:07 Por El equipo editorial

Esta primavera-verano 2026, las nuevas zapatillas Skechers para caminar prometen aliviar el dolor de pies en la ciudad sin renunciar a un estilo femenino y fresco.

Si acabas el día con los pies ardiendo, pero te resistes a renunciar a las zapatillas bonitas, esta temporada te interesa especialmente. Skechers llega con modelos pensados para caminar mucho, desde la mañana hasta la noche, sin que tu look casual pierda ese punto cuidado que buscas. La firma ha llenado sus estanterías de deportivas ligeras, con tejidos frescos y colores suaves, perfectas para acompañar vaqueros, vestidos midi o conjuntos de lino. Lo mejor es que muchas de estas zapatillas Skechers para caminar se quedan por 80 euros, sin renunciar a bordados, detalles florales ni acabados metalizados. La cuestión es elegir bien.

Por qué estas zapatillas Skechers para caminar son el fichaje estrella

El día a día ya no se limita a ir y volver del trabajo. Entre recados, escapadas de fin de semana, viajes y ratos de pie, se acumulan fácilmente horas enteras caminando. En ese ritmo, una suela plana y dura pasa factura y termina en rozaduras, ampollas y dolor de talones. Aquí es donde Skechers se ha hecho fuerte con sus modelos para caminar, pensados para amortiguar cada pisada. Muchas incorporan plantillas Memory Foam o Air-Cooled Memory Foam, que reparten la presión y suavizan el impacto, y mediasuelas ligeras tipo Max Cushioning o Flex Lite.

Estas Skechers son ideales para tus looks de primavera

Navegando a través de la web de Skechers, hemos fichado unas zapatillas que lo tienen todo para triunfar esta temporada. Se trata del modelo Slip-ins: BOBS Squad 4 que tiene una estética muy limpia gracias a sus colores claros en blanco roto o rosa empolvado. ¿Lo mejor? Cuentan con un material muy fresquito para lidiar mejor con las altas temperaturas y sus tonalidades son perfectas para combinarlas con todo tipo de looks, desde vestidos a pantalones de lino, entre otros.

© Skechers

Además, están disponibles en la web de Skechers por 80€.

Cómo elegir tus Skechers para caminar y combinarlas esta temporada

Como te comentábamos, si buscas una zapatilla que combine con todo, las versiones beige alrededor de 80 euros funcionan con vaqueros, trajes relajados o vestidos estampados. Para un toque más romántico, las de tonos pastel o con bordados delicados pueden ser la alternativa perfecta para ti.