Tan estilosas como unas Nike: estas zapatillas de Decathlon por 39,99 euros rejuvenecen cualquier look después de los 50

Perfectas para los aficionados del estilo de los 2000, estas zapatillas de Decathlon ofrecen un diseño que recuerda a las icónicas Nike, pero a un precio mucho más asequible. Además, al ser menos habituales, aportan un toque más original a los looks. Las zapatillas deportivas triunfan a cualquier edad, y a partir de los 50, un modelo bien elegido puede dar un aire mucho más fresco y actual a cualquier conjunto.

Según la temporada, algunos diseños ganan protagonismo. Este verano y de cara al otoño de 2026, las zapatillas de inspiración deportiva son las grandes favoritas por su comodidad. También triunfan los modelos retro, una categoría en la que encajan perfectamente estas PLAYER 80 de Decathlon, inspiradas en diseños clásicos. Son unas zapatillas que prometen convertirse en un básico del armario.

Cómo combinar estas zapatillas de Decathlon

Las zapatillas pueden ofrecer un toque rejuvenecedor a cualquier conjunto, pero el secreto está en crear contraste. Si llevas un conjunto clásico, como una camisa con un pantalón ancho, unas deportivas retro como estas de Decathlon rompen la formalidad del look y añaden un aire deportivo muy actual. Este modelo está disponible en la web por 39,99 euros, una cifra que siendo muy competitiva frente a otras marcas de zapatillas.

Está disponible en gris con detalles en verde y también en blanco. Tú eliges la versión que mejor encaje con tu estilo y tus gustos.

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Uno de sus detalles más llamativos es la suela de goma en un tono más claro, que refuerza su estética vintage. Como explica Decathlon en su página web: «las zapatillas deportivas OG2K coniguen atraer a los aficionados del estilo de los 2000». Después de los 50, este modelo puede convertirse en un gran aliado para actualizar cualquier look.

¿Cuáles son las zapatillas que marcarán tendencia en 2026 después de los 50?

En 2026, la gran tendencia son las zapatillas ultrafinas y ligeras, una excelente opción para modernizar la silueta después de los 50. Los modelos voluminosos dejan paso a diseños planos y elegantes, inspirados en disciplinas como la danza o las artes marciales.

Entre los modelos más populares destacan las Adidas Taekwondo, las Puma Speedcat o las versiones más estilizadas de las Adidas Samba. Muy flexibles y cómodas, aportan un aire contemporáneo sin recargar el conjunto y combinan igual de bien con unos vaqueros de corte amplio, un pantalón de vestir fluido o una falda.

Junto a esta tendencia minimalista, las zapatillas de running con estética retro siguen siendo una apuesta segura, especialmente para quienes priorizan la comodidad y la sujeción durante todo el día. Modelos de marcas como ASICS, New Balance o Salomon continúan cosechando un gran éxito gracias a sus suelas amortiguadas y a sus materiales transpirables.

En cuanto a los colores, la temporada apuesta por tonos suaves y fáciles de combinar, como el beige, el crema o el rosa empolvado. También hay espacio para pequeños toques de color más vivos que aporten dinamismo al conjunto. Y, por supuesto, las zapatillas blancas de líneas depuradas siguen siendo un básico imprescindible y luminoso que nunca pasa de moda, independientemente de la edad.