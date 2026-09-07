Así podemos hacer más amable la vuelta a la rutina: 7 ideas para afrontar septiembre con otra actitud

Actualizado el 07/09/26 à 17:40 Por El equipo editorial

Septiembre tiene esa capacidad de hacernos sentir que empezamos el año de cero. Vuelven los horarios, las agendas, las prisas y esa sensación de que hay que recuperar el ritmo cuanto antes. Mientras tanto, una parte de nosotras sigue todavía de vacaciones.

Pero volver a la rutina no tiene por qué significar pasar directamente del modo vacaciones al piloto automático. También puede ser el momento idóneo para cuidarnos, estrenar algo que nos haga especial ilusión o descubrir un nuevo hábito que nos hace felices en nuestro día a día. Ya sea un producto que nos apetezca probar, un perfume que marque el comienzo de la temporada, un masaje para parar o incluso un cambio en casa que nos ayude a rescatar el orden tras las vacaciones… Porque a veces un pequeño cambio es justo lo que necesitamos para volver a la rutina con otra actitud. A continuación, te dejamos de 7 ideas que podrían hacerte más amable la vuelta, ¡toma nota!

1. Comenzar septiembre con una piel renovada

Entre el sol, el calor, los viajes y los cambios de horarios que tenemos en verano, el mes de septiembre es un buen momento para recuperar esos pequeños rituales que durante las vacaciones dejamos un poco de lado. Los nuevos Limpiadores Bifásicos en Espuma de LOV’YC están pensados para convertirse en ese primer paso de la rutina diaria. La colección está disponible en cuatro versiones: Fresa Hidratante, Blueberry Revitalizante, Té Verde Purificante y Vitamina C Antioxidante, para elegir según las necesidades de la piel.

© LOV’YC

2. Estrenar algo para la vuelta a la oficina

Volver a la oficina también puede ser el momento ideal para renovar el armario. Las propuestas de Zahati, desde su Hatbag L de paja de trigo hasta sus diseños maxi inspirados en las conchas o los pétalos, demuestran que un complemento práctico también puede convertirse en la pieza estrella de la temporada.

© Zahati

3. Disfrutar de pequeños rituales de autocuidado en casa

Después de las vacaciones, recuperar nuestros pequeños rituales de autocuidado puede ser la mejor forma de hacer más amable la vuelta a la rutina. La línea NAD+ & Resveratrol de BanBan Cosmetics propone un ritual completo para devolver a la piel hidratación, confort y luminosidad: sérum, crema facial y contorno de ojos que combinan ingredientes como NAD+, resveratrol, ácido hialurónico, colágeno y antioxidantes para ayudar a revitalizar la piel y conseguir un aspecto más descansado.

© BanBan Cosmetics

4. Hacer planes también después del trabajo

Aunque volvamos a la rutina, también necesitamos momentos de desconexión. Una buena excusa puede ser Madrid Cocktail Week, que del 25 de septiembre al 4 de octubre llenará la capital de propuestas especiales. Entre ellas, Jack’s Club, la coctelería de Thompson Madrid, propone tres cócteles creados para la ocasión, con perfiles muy diferentes y una opción sin alcohol.

5. Estrenar perfume para marcar el comienzo de una nueva etapa

Hay pocas cosas tan fáciles y efectivas para cambiar el mood como un buen perfume. Y el mes de septiembre también es un buen momento para estrenar fragancia. Khamrah Waha, de Lattafa Perfumes, llega como la nueva incorporación a la conocida colección Khamrah, formada también por Khamrah, Khamrah Qahwa y Khamrah Dukhan.

La nueva fragancia mantiene la intensidad característica de la familia, pero introduce una sensación de frescura inspirada en el contraste entre el desierto y el oasis. Más allá de las notas y la composición, estrenar perfume tiene ese componente casi simbólico que encaja bien con septiembre: un nuevo aroma para una nueva temporada.

© Khamrah Waha de Lattafa Perfumes

6. Parar antes de volver a ponerse manos a la obra

Quizá uno de los mayores caprichos que podemos regalarnos en septiembre sea precisamente uno que no podemos meter en ningún neceser: tiempo para nosotras. Después de las vacaciones, volvemos a la rueda de: trabajo, compromisos, horarios, recados… Y en pocos días podemos pasar de no saber en qué día vivimos a preguntarnos cuándo volveremos a tener un huequito para nosotras. La propuesta “Aterrizaje en calma” de Marte, Universo de Bienestar parte precisamente de esa idea: hacer que la transición hacia septiembre sea un poco más amable.

Su Masaje con Meditación Inmersiva (MMI®) combina masaje artesanal, meditación guiada y sonidos 360º mediante tecnología binaural, creando una experiencia pensada para desconectar cuerpo y mente. Además, durante septiembre ofrece un 15% de descuento online en todos sus masajes.

© Marte, Universo de Bienestar

7. Hacer que volver a casa sea un placer

Después de semanas fuera, recuperar el orden, reorganizar espacios y volver a disfrutar del salón puede convertirse en una forma muy sencilla de sentir que aterrizamos definitivamente. Mimma Gallery apuesta esta temporada por muebles que combinan comodidad y almacenaje para hacer más fácil esa vuelta a la normalidad.

Entre sus propuestas encontramos los sofás Zale, Fredy y Sienna, diseñados para sumar espacio de almacenaje sin renunciar a la comodidad. Zale incorpora arcones tanto en la chaise longue como en el brazo, mientras que Fredy apuesta por asientos extraíbles, fundas desenfundables y espacios de almacenaje integrados. Sienna, por su parte, combina asientos deslizantes y cabezales reclinables con arcones en sus brazos. También forman parte de esta selección la mesa extensible Thai y el canapé Kobe, dos opciones pensadas para aprovechar mejor el espacio y mantener la casa organizada.