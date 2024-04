Dulceida y Alba Paul esperan su primer bebé juntas

¡Las campanas de maternidad suenan en el universo influencer! Dulceida y Alba Paul, una de las parejas más queridas del panorama digital español, han anunciado con una explosión de amor que están esperando su primer hijo juntas.

La noticia ha revolucionado las redes sociales, inundando las timelines de felicitaciones y emoción. "Por fin!!! Enhorabuena preciosas. Disfrutad mucho todo lo que viene. Esa criatura tiene mucha suerte", expresó Violeta Mangriñán. Mientras que Marta Pombo añadió: "¡Qué emoción más grande! Enhorabuena familia!".



Las dos mamis, que ya han superado las primeras semanas de gestación, no pueden ocultar la felicidad que les embarga. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", escribían en una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron tres fotos cargadas de ternura: abrazos, besos y una ecografía que marca el inicio de esta nueva aventura.

Aunque este embarazo ha pillado por sorpresa a muchos, lo cierto es que el deseo de ser madres siempre ha estado presente en la pareja. Tras varios años de relación, una ruptura y una reconciliación llena de esperanza, Dulceida y Alba han encontrado el momento perfecto para formar una familia.



La influencer reveló en una charla con Jesús Calleja que habían considerado el método ropa, que consiste en fecundar los óvulos de Alba y realizar una fecundación in vitro en Dulceida. "Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos", explicó en ese momento.



Después de varios años juntas, por fin han logrado cumplir su sueño de ser madres. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, ya que en varias ocasiones Dulceida tuvo que enfrentarse a rumores de supuestos embarazos, como sucedió el pasado agosto durante el Arenal Sound. Una imagen compartida en ese momento hizo saltar todas las alarmas, pero la influencer desmintió el rumor con su característico sentido del humor: "Los que me seguís desde siempre ya sabéis que, si pones 'Dulceida embarazada’ en Google. Cada dos meses hay una noticia", señaló.