Paula Echevarría apuesta por el color de uñas que arrasa esta temporada según los expertos: elegante y combina con todo

¿Buscas una manicura elegante y que combine con todo? Si la respuesta es sí, no puedes perder de vista el tono que Paula Echevarría acaba de lucir recientemente en redes. Se trata de un color clásico que nunca pasa de moda y que está arrasando esta temporada, según los expertos. ¡No te lo pierdas!

La influencer y actriz Paula Echevarría siempre sabe cómo servirnos de inspiración con sus looks y su última manicura no iba a ser menos. A través de una imagen publicada en sus stories de Instagram, hemos podido ver que Paula ha apostado por el burdeos, un color elegante que se adapta a cualquier ocasión.

Lo mejor del burdeos es que combina muy bien con cualquier estilo, desde los más informales hasta los más elegantes. Además, tiene el poder de adaptarse a todas las estaciones, lo que lo convierte en un must para cualquier amante de la manicura. Y no solo eso, la forma de las uñas también es importante. La influencer ha optado por unas uñas redondeadas que no solo son cómodas y fáciles de mantener, sino que también tienen la capacidad de alargar visualmente los dedos y dar un toque delicado a la mano. ¡Nos encantan!

¿Qué uñas se llevarán en 2025 además de las burdeos?

Las expertas de los conocidos salones de uñas, Hello Nails, han publicado recientemente un post en su cuenta de Instagram en el que desvelan las principales tendencias de manicura para este 2025. Entre los colores más demandados se encuentra el burdeos, que clasifican como 'el color de la temporada', y otros tonos que no pasan de moda como el marrón. También hay novedades y otros diseños más atrevidos que no puedes perderte. ¡Echa un vistazo y mantente a la última!