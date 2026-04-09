Lidl tiene el regalo más original (por menos de 13€) para el Día de la Madre y no es lo que te imaginas

Cuando comienzas a pensar en el regalo ideal para el Día de la Madre, normalmente te vienen a la cabeza flores, perfumes o alguna experiencia. Pero este año, el detalle que más está llamando la atención está en Lidl… y no es nada que puedas imaginarte. Cuesta menos de 13 euros y tiene algo que lo hace diferente: no se marchita nunca.

Se trata de los girasoles de LEGO, un pequeño set que se ha convertido en uno de esos caprichos virales que todo el mundo quiere tener en casa. ¿El secreto? Une decoración con ese toque emocional que buscamos cuando queremos acertar con un regalo.

El detalle de Lidl que queda genial en casa

Son dos girasoles amarillos con tallos verdes que puedes montar tú misma y colocar en un jarrón. El resultado es un mini ramo alegre y favorecedor. Pero aquí hay algo más: no solo decoras, también desconectas. Porque montar este tipo de sets tiene ese punto relajante que muchas madres (y no madres) agradecen más que nunca.

Por qué es un regalo que arrasará

No es solo el precio (12,99 €), es todo lo que hay detrás:

Decora cualquier rincón No se estropea Es original y perfecto para decorar cualquier rincón (por pequeño que sea) Tiene ese punto DIY que engancha Funciona tanto como regalo como capricho

¿A qué esperas para hacerte con él? Corre a tu Lidl más cercano y hazte con el regalo más original para hacer con los más pequeños y dárselo a tu madre en el Día de la Madre.