Ya no es la ensalada de tomate: esta es la receta con pepino y melocotón que está arrasando este verano por su frescura

Publicado el 10/07/26 à 15:09 Por El equipo editorial

Durante años, el plato estrella del verano se componía de: tomates, vinagreta, albahaca y listo. Sin embargo, hoy sacamos otro plato diferente con el que podrías sorprender a tus invitados en tu próxima cena veraniega, y está formado por: tiras de pepino, gajos de melocotón, trozos blancos de queso feta y unas hojas de menta. De hecho, la web Journal des Seniors resume muy bien este plato: «En pleno verano, la ensalada de tomate a veces termina volviéndose monótona: siempre el mismo plato, el mismo sabor, la misma vinagreta», explica Journal des Seniors (20 Minutes). Y de repente ocurre ese flechazo gastronómico, la ensalada de pepino, melocotón y feta, «ultrafresca, que inmediatamente se siente más como vacaciones y como una mesa que apetece». Queda por entender por qué esta combinación funciona tan bien… y cómo evitar el error que la transforma en una sopa.

Por qué esta ensalada funciona mejor que la de tomate con vinagreta

El secreto no es solo sustituir el tomate por el melocotón. «La combinación funciona de maravilla cuando los melocotones están bien maduros: aportan jugo, aroma y una dulzura que despierta todo», recuerda Journal des Seniors (20 Minutes). Frente a ellos, el pepino se mantiene crujiente y ligero, el queso feta aporta un toque salado directo que resalta el dulzor, y la menta da ese golpe de frescor inmediato que evoca una tarde en el jardín. Pause Maison describe muy bien el papel de la verdura: «El pepino no sirve como un simple adorno», subraya el medio Ouest-France. Cortado finamente y bien frío, atrapa la vinagreta y aporta texturas. Al final, entre lo crujiente, lo tierno y lo jugoso, cada bocado tiene ese famoso efecto «wow» sin un solo minuto de cocción.

Los pasos correctos (y el error que ahoga la ensalada)

Todos hemos servido alguna vez una ensalada de verano aguada, con un pepino flácido y una fruta que se deshace. Para esta versión, buscamos la precisión sin complicarnos la vida:

Cortar un pepino grande en medias lunas finas; si la piel o las semillas molestan, retirarlas. Dejar reposar el pepino unos minutos con una pizca de sal en un colador, luego enjuagar y secar cuidadosamente con un paño o papel de cocina. Cortar 3 melocotones amarillos maduros pero firmes en gajos finos, sin aplastarlos. Desmenuzar 150 g de queso feta, picar un manojo pequeño de menta y reunir todo en una ensaladera bien fría.

Journal des Seniors aconseja después «preparar la vinagreta: mezclar el zumo de limón, el aceite de oliva, la miel, el vinagre, sal y pimienta», para luego verterla y meterla en la nevera de 15 a 30 minutos. ¿El error que lo arruina todo? Aliñar horas antes de servir: el pepino y los melocotones sueltan su agua, el queso feta se deshace y la ensalada pierde su textura.

Servir, variar, preparar con antelación sin perder lo crujiente

Esta ensalada de verano agridulce se sirve helada, como entrante con pan tostado o una fougasse (pan tradicional francés), o como guarnición de brochetas: «Para servir muy fresca como entrante, con pan tostado o una fougasse, o para acompañar una barbacoa», sugiere Journal des Seniors (20 Minutes). También se puede repartir muy bien en vasitos pequeños para el aperitivo, con unos piñones o almendras laminadas que añaden textura, «para variar». En cuanto a la organización, la ensalada «aguanta hasta el día siguiente, pero está mejor el mismo día para mantener el toque crujiente del pepino», recuerda de nuevo Journal des Seniors (20 Minutes). Un truco inteligente: cortar las verduras y las frutas por un lado, preparar la vinagreta en un tarro pequeño por el otro, y mezclarlo todo en el último momento. Se puede jugar la carta de la albahaca en lugar de la menta, o cambiar el queso feta por un queso de oveja más suave, sin traicionar lo que hace todo el encanto de este plato: la impresión de haber cambiado de ensalada de verano… sin cambiar de mercado.