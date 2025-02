San Valentín 2025: Los mejores regalos son estos packs HUAWEI para sorprender a tu pareja (y acertar seguro)

Conectar corazones es fácil: HUAWEI ha preparado ofertas, regalos y muchas sorpresas para que encuentres el regalo perfecto por San Valentín

San Valentín es la excusa perfecta para sorprender a quien más quieres y, por qué no, darte un capricho. Es por ello que HUAWEI ha lanzado un montón de ofertas, regalos exclusivos y mucho más para que encuentres el regalo perfecto. No dejes pasar esta oportunidad única y descubre las mejores promociones para celebrar el amor con la mejor tecnología.



¿Quieres apostar por unos auriculares de gran calidad que ofrezcan un sonido de lo más realista? Encontrarás los nuevos HUAWEI FreeBuds Pro 4 con una oferta irresistible. Además, puedes emparejarlos con otros auriculares de la marca y pagar mucho menos. Si prefieres regalar un smartwatch, durante las Ofertas de San Valentín de HUAWEI, también podrás personalizar tu propio pack con la serie HUAWEI Watch GT 5 o Watch FIT 3 y conseguir descuentos únicos.



Además, durante San Valentín, más compra significa más ahorro. Aplica estos cupones descuentos al finalizar tu compra en HUAWEI Store. (Solo hasta el 17 de febrero)

Cupón de 20 € de descuento por compras iguales o superiores a 200 €. Código: ASV20200

Cupón de 40 € de descuento por compras iguales o superiores a 400 €. Código: ASV40400

Cupón de 60 € de descuento por compras iguales o superiores a 600 €. Código: ASV60600

Cupón de 150 € de descuento por compras iguales o superiores a 1000 €. Código: ASV150

Cupón de 300 € de descuento por compras iguales o superiores a 2000 €. Código: ASV300

Descubre todas las ofertas de San Valentín en la HUAWEI Store



Por si todo esto fuera poco, también tienes disponible un cupón de 10% para smarwatches, auriculares y móviles, aplicando el código: ASVOC10. Y además, algunos productos tienen un cupón exclusivo que te ayuda a conseguir un ahorro de sorpresa.

HUAWEI FreeBuds Pro 4

HUAWEI se ha propuesto tener el mejor regalo para San Valentín 2025. Ahora puedes conseguir los nuevos HUAWEI FreedBuds Pro 4 por mucho menos dinero y llévate de regalo la HUAWEI Band 9. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo, aplica el código AFB4NMM y tendrás 30€ de descuento.



Si buscas calidad de sonido, este es el momento perfecto para hacerte con los nuevos auriculares de HUAWEI. Estos auriculares garantizan una experiencia de audio envolvente y personalizada.



Y las sorpresas no acaban aquí, porque gracias a las Ofertas de San Valentín tienes la oportunidad de llevarte un pack de dos auriculares FreeBuds Pro 4 por mucho menos, pero también combinarlos con los famosos FreeClip. Solo tienes que elegir el primer modelo, añadir el segundo entre todos los que aparecen en 'Las mejores opciones para ti' y disfrutar de un paquete personalizado para ti y tu pareja. La segunda unidad lleva descuento directo, y todavía puede aplicar el cupón correspondiente al pack de 2 para ahorrar más y tener más en este San Valentín.



Comprar en HUAWEI Store

HUAWEI Watch GT 5

Ahora, con las ofertas de San Valentín, puedes llevarte los HUAWEI WATCH GT 5 Series (GT 5 y GT 5 Pro) con unos FreeBuds SE2 y una correa extra de regalo por solo 209€ (antes 249€). ¿Quieres aún más? Personaliza tu pack y compra dos GT 5 o incluso emparejarlo con el GT 5 Pro aplicando el supón ASVOC10, para conseguir un 10% de descuento. Solo elige otro smartwatch de la misma serie en “Las mejores opciones para ti”, añádelo al carrito y completa tu compra al mejor precio.



Fabricado con materiales premium, revestimientos ultraduros y un acabado impermeable, el HUAWEI WATCH GT5 PRO resiste el agua, la corrosión y el desgaste. Además, su avanzada tecnología HUAWEI TruSense monitoriza seis sistemas vitales, incluyendo el respiratorio y el nervioso.



Comprar en HUAWEI Store

HUAWEI Watch FIT 3

Si buscas un reloj inteligente ultraligero, elegante y potente, el HUAWEI WATCH FIT 3 es para ti y ahora, con San Valentín, puedes conseguir dos unidades del HUAWEI FIT 3 a un precio especial. Además, recuerda que cuanto más compras, más ahorras, de modo que podrás aprovechar un descuento extra de 20€ con el código ASV20200.



Su diseño combina estilo y comodidad. Además, cuenta con pantalla AMOLED de 1,8 pulgadas, GPS integrado y un sistema de gestión de salud que te ayudan a alcanzar tus objetivos. Ahora está en venta flash, con precio de 119euros/unidad. Recuerda: más compra, más ahorro, así que elige dos por solo 208€ los dos aplicando el cupón ASV20200 y llévate una correa extra de regalo. Solo tienes que escoger otro smartwatch de la misma serie en “Las mejores opciones para ti”, añádelo al carrito y completa tu compra.



Comprar en HUAWEI Store

HUAWEI Watch D2

Si buscas un regalo de San Valentín original y elegante, el HUAWEI WATCH D2 es una opción perfecta. Además, te llevas de regalo unos FreeBuds 5i, y recuerda aprovechar su descuento de 50€ usando el código AD2GEQ1.



Su diseño se ajusta a la muñeca con facilidad y, con un solo toque, mide seis indicadores de salud en tiempo real, incluida la tensión arterial. Así que no lo dudes más y regala el WATCH D2 al mejor precio.



Comprar en HUAWEI Store

HUAWEI MatePad 11.5S 8GB+256GB, Edición Estandar

Si tu pareja busca la tablet perfecta para estudiar, trabajar o crear, San Valentín trae una oferta que no puedes dejar pasar: al comprar la HUAWEI MatePad 11.5S Edición Estándar te llevas de regalo un HUAWEI Pencil. Una oportunidad única para que mejore su productividad y creatividad con un dispositivo potente y elegante. No olvides que cuanto más gastas, más ahorras. Aplica el código de descuento ASV20200 y consigue una rebaja de 20€.



Lo más impresionante de esta tablet de HUAWEI es su Pantalla PaperMatte de Nueva Generación, que ofrece una experiencia visual similar al papel con tecnología antirreflejos. Su pantalla con una tasa de actualización de hasta 144 Hz garantiza imágenes fluidas y nítidas, para conseguir una experiencia de trabajo óptima. Aprovecha esta oferta de San Valentín y sorprende a tu pareja con ella.



Comprar en HUAWEI Store

HUAWEI Mate X6 y HUAWEI nova 13

Para terminar, no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendarte otros dos productos que acaban de llegar a la HUAWEI Store y que también son muy buenos regalos para San Valentín.



El nuevo smartphone HUAWEI Mate X6 ahora puede ser tuyo con un descuento exclusivo de 200€ usando el código AX6CPS. Y no solo eso, también te llevas de regalo un HUAWEI Watch GT4 (en negro, blanco o Steel Gold) y 3 meses de HUAWEI Care-Screen Protection. Se trata del revolucionario smartphone de HUAWEI con pantalla plegable de alta resolución y un potente rendimiento. el Mate X6 es el regalo perfecto de San Valentín.



Comprar HUAWEI Mate X6



Si prefieres un smartphone de gama media, el HUAWEI nova 13 está disponible con un descuento exclusivo de 50€ usando el código AN3CPS. Además, con la compra de este móvil de HUAWEI te llevas gratis unos FreeBuds 5 para disfrutar del mejor sonido.



Comprar HUAWEI nova 13



¡Aprovecha estas promociones y haz de este San Valentín el más tecnológico! No esperes más y hazte ya con tus dispositivos favoritos.