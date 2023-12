El truco de 10 segundos para evitar las redes sociales en el trabajo

¿Eres consciente del tiempo que malgastas durante la jornada laboral pero no sabes cómo ponerle remedio? Te compartimos un truco para que lo consigas.

Seguro que no te das cuenta en el momento, pero es mucho el tiempo que perdemos cada día mirando redes sociales durante la jornada laboral, algo que se traduce en falta de productividad. Las tareas tardan más en terminarse y los plazos se alargan. Y todo porque una vez que entras en Instagram o Tik Tok, el tiempo vuela y aunque solo tuvieras intención de consultar una notificación, tu atención se ve atrapada y terminas haciendo scroll por un largo rato.



Este problema es tan común como fácil de solucionar. Solo necesitas aplicar un pequeño truco para hacerlo y comprobarás que desde ese momento pierdes mucho menos tiempo y consultas menos veces las redes sociales. Si eres emprendedora te servirá para avanzar en tus proyectos más rápido, y si eres empleada, tus jefes estarán más contentos de que todo se lleve a cabo en los plazos previstos.

La clave: cómo organizas el móvil

La forma en la que organizas la pantalla de tu teléfono móvil es la clave aquí. Mucho del tiempo que pierdes es por atender esas notificaciones que saltan en tu pantalla, y a las que no puedes resistirte porque la curiosidad te vence. Sin embargo, cuando ni las notificaciones ni las propias redes sociales están fácilmente accesibles, la cosa cambia.



El truco consiste en no tenerlas en la pantalla del móvil, sino organizar todas tus redes sociales en una carpeta. Y por supuesto, desactivar esas notificaciones para que no te salten, sino que para consultar las novedades tengas que entrar en la propia carpeta para tener constancia de ellas.



Esto te hace mucho más consciente de que estás procrastinando, porque ahora tienes que entrar de forma voluntaria en la carpeta que te roba tu tiempo, y esto cuesta más que simplemente pulsar sobre un icono y ver saciada tu curiosidad.

Idea de un tiktoker

El truco, a pesar de ser simple, es muy efectivo, y ha sido revelado por un tiktoker llamado Lawtips. En su cuenta comparte material interesante sobre una diversidad de temas, pero en este caso su consejo sobre como organizarse para perder el menor tiempo posible nos ha parecido tan útil que no nos hemos resistido a compartirlo contigo.



Aquí te dejamos el TikTok en el que explica su proceso. Puedes imitarlo o adaptarlo, pero lo importante es que te quedes con la idea. Si evitas la tentación, eliminas el riesgo de seguir perdiendo tiempo en actividades que no te aportan nada. Y para eso, cuanto más escondidas tengas tus redes, mucho mejor.