Anna Castillo se sumerge en una odisea de supervivencia en la nueva película de Netflix, 'Nowhere'

La película llega a la plataforma de streaming hoy 29 de septiembre y promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Anna Castillo, conocida por su papel en la comedia romántica "Un cuento perfecto", se adentra en un emocionante viaje de supervivencia en la próxima película española de Netflix, "Nowhere", dirigida por Albert Pintó.



En "Nowhere", Anna Castillo interpreta a Mía, una mujer embarazada que huye junto a su esposo de un país bajo un régimen totalitario. Sin embargo, su destino toma un giro inesperado cuando se encuentra sola en un contenedor de mercancía en medio del mar. En medio de una tormenta violenta y a punto de dar a luz, Mía lucha por sobrevivir y proteger a su bebé a la deriva.



Loading...

El personaje de Mía en "Nowhere" muestra cómo una persona puede encontrar fuerza y valentía en situaciones extremas, incluso cuando cree que no puede seguir adelante. A pesar de su vulnerabilidad y la culpa que carga, la responsabilidad de proteger a su bebé la motiva a luchar contra viento y marea.



Aunque la trama de Mía huyendo en un contenedor es ficción, la película toca temas relevantes en la sociedad actual. A pesar de la realidad desgarradora de las personas que mueren en el mar, "Nowhere" se enfoca en una realidad distópica que utiliza un régimen totalitario como contexto para la historia de Mía.

Todo un reto para Anna Castillo

Empieza el viaje. Único destino: sobrevivir. La película #Nowhere, protagonizada por Anna Castillo, ya está disponible. pic.twitter.com/96nhUOVoeA — Netflix España (@NetflixES) September 29, 2023

El rodaje de "Nowhere" no fue tarea fácil para Anna Castillo. Para interpretar a su personaje embarazado, llevó una protuberancia de ocho kilos y enfrentó desafíos físicos reales cuando el contenedor cayó al mar. Además, el humo y los gritos en el set le causaron problemas de garganta, incluyendo anginas y fiebre. La actriz también sufrió un golpe de calor durante una escena en el mar, lo que llevó a la reprogramación del rodaje.



Una de las mayores dificultades para Anna Castillo en "Nowhere" fue estar presente en todas las escenas de la película, la mayoría de las cuales la tenían como única protagonista. Esta experiencia la desafió emocionalmente y la llevó a poner a prueba sus habilidades actorales.



Anna Castillo revela que, aunque puede salir fácilmente de su personaje cuando se corta la escena, después del rodaje experimenta una especie de resaca emocional, como si estuviera lidiando con la pérdida de su personaje.



Además la actriz confiesa que no disfruta de los castings debido a la vulnerabilidad y la tensión que siente en esas situaciones. Sin embargo, le gustaría explorar nuevos géneros, como un biopic de una estrella del rock o personajes con moralidades más ambiguas en futuros proyectos cinematográficos.