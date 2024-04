HBO Max España estrenará el polémico documental 'Silencio en el plato' que destapa los abusos sexuales en Nickelodeon

El documental 'Quiet on Set’ que causó conmoción en EEU se podrá ver este mes en España

La serie documental trata sobre abusos sexuales y pedofilia que sufrieron en los platós de rodaje las estrellas infantiles de varias series y programas de televisión del momento.

El lado oscuro de Nickelodeon

La docuserie cuenta con 4 episodios y destapa toda la toxicidad que se escondía en los programas infantiles de Nickelodeon durante la época de finales de los 90, cuando Dan Schneider era productor del canal. Dan creó un imperio construido gracias a series muy famosas como fueron Todo eso y más y The Amanda Show, que eran consumidas por niños de todo el mundo. Silencio en plató revela un “ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y equipo menores de edad”.

Los cuatro capítulos se centrarán en populares series como Todo eso y más, The Amanda Show, Zoey 101,Carly, Sam y Cat, Victorious y otros programas emblemáticos como Double Dare.

La docuserie está dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz y “arrojará luz sobre estos emotivos relatos, describiendo un patrón de comportamiento grosero, abusivo y manipulador que se desarrolló a lo largo de décadas, así como historias exclusivas sobre depredadores de menores en los platós”.

¿Qué vamos a ver en estos capítulos?

Uno de testimonios que se recogen es el de Drake Bell, al que muchos conocieron en la comedia adolescente Drake & Josh. Antes de participar en dicha comedia, el actor estaba en el reparto de The Amanda Show, dónde conoció a Brian Peck. Peck trabajaba para Nickelodeon como entrenador de diálogos por lo que se excusó en su trabajo para pasar mucho tiempo con el joven y seguirle incluso en los vestuarios. El padre del actor, preocupado, quiso transmitirle su inquietud al resto del equipo, pero la productora se limitó a excusarle diciendo: 'No sé si lo sabes o no, pero Brian es gay. Puede que seas homófobo y no entiendas que es un hombre sensible y propenso al contacto'. Ante esta situación Joe Bell, dijo que “Tuve que aceptar lo que dijo, pero seguía sin verlo normal, así que se lo dije a más gente del set. Me condenaron al ostracismo, así que me eché para atrás”.

También los antiguos miembros del reparto de Todo eso y más, Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne y Katrina Johnson y el director Virgil Fabian se atreven a desvelar la cultura del plató de la querida serie de sketches para adolescentes.

Otros de los que no han dudado en hablar son Jenny Kilgen y Christy Stratton que relatan cómo se enfrentaban a un ambiente tóxico y sexista en la sala de guionistas de The Amanda Show. Alexa Nikolas también ofrece su experiencia como actriz de Zoey 101, serie que se emitió entre 2005 y 2008.



Otros miembros del reparto y del equipo de series como iCarly, Sam y Cat, Victorious y Double Dare, también participarán en la docuserie que se estrena el 19 de abril en HBO Max España.