Hasta hace dos días, Violeta Mangriñán y Oriana Marzoli eran las mejores amiguis en el reino de Mediaset pero su relación se ha roto definitivamente y las ex tronistas se han declarado la guerra en pleno directo. Todos los motivos de su ruptura, ¡a continuación!

Como si de la tercera parte de Chicas Malas se tratase, Violeta y Oriana se han declarado la guerra tras varias semanas sin pronunciarse sobre su amistad. Las de Mujeres y Hombres y Viceversa ya no pueden verse ni en pintura y dedican sus espacios en MtMad para ponerse finas filipinas. Era Nagore Robles, presentadora del programa de citas más longevo de la historia de la televisión –hasta que Toñi Moreno regrese de su baja por maternidad- la encargada de destapar las rencillas entre las malas malísimas del reino. Atrás quedaron las cenitas a tres en las que Fabio, Violeta y Oriana se lo pasaban pipas degustando los manjares de los mejores restaurantes de la capital, las tardes de Gym entre pesas, flexiones y mucho make up y las jornadas de compras por las tiendas más exclusivas. Su amistad se ha esfumado como se aleja un globito de helio en el cielo. Pero, ¿por qué tanto odio mutuo de repente?



Se les rompió el amor de tanto usarlo



Algo muy raro estaba pasando en el plató de Supervivientes y era solo cuestión de días que la bomba explotara. De repente, Oriana se había declarado enemiga suprema de Fabio Colloricchio y en casa flipábamos con cómo estos dos habían pasado de super amiguis del alma a prácticamente ni mirarse a la cara. ‘’Para el físico que tiene había pruebas que las hacías mal’’, le espetaba Marzoli al novio de Violeta en pleno directo, a lo que él respondía: ‘’hablas tú que no aguantaste ni una semana’’. A ver, que desde que Fabio está con Violeta se ha vuelto el ser humano más cursi sobre la faz de la tierra lo saben aquí y en Pekín, pero que en este tema tiene más razón que un Santo, pues también hay que admitirlo, las cosas como son.





Oriana ha abandonado sistemáticamente todos los realities españoles a los que se ha presentado -veáse su paso por Supervivientes o Gran Hermano Vip- y el argentino llegó a la final coronado como el máximo líder de la edición por superar con creces a sus compañeros en casi todas las pruebas. Además, viendo que el ego de Fabio está tan alto como el éxito de la Rosalía y que su churri tampoco se queda atrás, era de esperar que ambos contestaran a Oriana y no precisamente con cariño.





Es curioso cómo pueden cambiar las tornas en cuestión de segundos porque, si bien es cierto que ahora tienen menos relación que Toño Sanchís y Belén Esteban, este polémico trío era inseparable hasta hace solo un par de meses, de hecho, fue Oriana Marzoli la encargada de defender a capa y espada la relación de Violeta y Fabio durante el paso de éstos por la pasada edición de Supervivientes y es que hubo un tiempo en el que Ori y Violet eran prácticamente hermanas. Violeta sustituyó a ilustres personalidades como Aless Gibaja dentro del selecto círculo de amistades de Oriana y no había día ni noche en el que las dos compartieran en sus redes sociales sus aventuras como famosas instagramers, sus modelitos siempre perfectos y sus rostros cincelados por el mismísimo Miguel Ángel pero, no era todo pink y smile como nos hacían creer las más guapis de Telecinco y el cajón de mierda –que diría Estela Reynols en La que se avecina- se ha abierto salpicando a todos los programas en los que participan.



Violeta saca las uñas por su Fabio



Para lo que es Violeta, nos ha sorprendido lo más grande que tarde tanto en saltar pero ha sido nombrar a su love y la valenciana ha estallado como las palomitas en el microondas. Como decíamos antes, la guerra comenzaba de la mano de Nagore que, ajena a la situación de las ex amigas, tenía la osadía de preguntarle a Violeta en directo: ‘’¿Qué te pasa’’? ¡Y se armó la gorda! La respuesta de la ex de Julen no le iba a gustar nada a Oriana: ‘’A mí no me pasa nada, parece que ella necesita movidas de repente y mi novio estuvo genial. Nosotras ya no somos amigas gracias a Dios, se decidió acabar con la amistad, pero yo tengo a mis amigas de toda la vida y no necesito ser amiga de nadie porque no estoy sola en el mundo’’, explicaba Violeta con esa calma que tanto le caracteriza.



No contenta con su argumento, continuó explicando los motivos de su enemistad: ‘’Parece que fue ella la que decidió romper la relación porque ella siempre es más y a mí me parece genial. De hecho, creo que ha sido de las mejores cosas que me han pasado este año. Creía que ella no necesitaba movidas para brillar pero veo que sí. Ella dijo que lo dejábamos en tablas porque ellas es una máquina…’’. ¡BOOOOM! Zasca que te crío para Oriana y su, según Violeta, insoportable carácter.

Oriana remata la jugada en su canal



¡Cómo se iba a quedar calladita Oriana ante semejante ataque! La ex novia de Tony Spina no se corta ni con cuchillos y ha aprovechado su canal en MtMad para aclarar los motivos de su ruptura con Violeta: ‘’Había cosas que no me molaban y que iban en contra de mis valores, de mis principios y de mi forma de ser. A veces contestaba un poquito feo (…) Siempre está a la defensiva. No le puedes decir nada porque te contesta mal y me trataba con aires de superioridad’’. Parece que esto solo acaba de empezar y las nuevas enemigas declaradas seguro aprovecharán el tirón de Supervivientes y su trabajo en el programa como colaboradoras para enzarzarse día sí y día también en una guerra de divas que puede terminar como el Rosario de la Aurora.