Desde este lunes 27 de abril, estos 3 signos del zodiaco podrían disfrutar de un gran éxito financiero

Desde hace varios meses, los horóscopos ponen el dinero en primer plano, y el calendario astrológico de la primavera de 2026 va en esa misma línea. Entre el 20 de marzo y el 6 de mayo de 2026, la revista Pleine Vie describe un cielo sin planetas retrógrados, lo que implica que los trámites financieros avanzan más rápido. El 27 de abril se convierte así en una fecha importante, ya que Júpiter directo apunta hacia nuestros ingresos y ofrece una verdadera oportunidad de éxito a tres signos concretos.

Según YourTango, los nacidos bajo Tauro, Capricornio y Sagitario recogen a partir del 27 de abril los frutos económicos de decisiones tomadas durante los últimos meses. Sus perfiles encajan con el clima descrito por Pleine Vie, que ve el mes de mayo de 2026 iniciarse con una energía de Tauro orientada a la seguridad, seguida de la llegada de Júpiter a este signo, favorable para inversiones concretas y el ahorro a largo plazo.

27 de abril de 2026: por qué el periodo es favorable para el dinero

Júpiter se asocia con la prosperidad, el crecimiento y las oportunidades. El artículo de Ruby Miranda en YourTango describe el tránsito de Júpiter directo a partir del 27 de abril de 2026 como un momento en el que los esfuerzos financieros del pasado comienzan a dar frutos. Según las efemérides de Ask-Oracle, ese día el planeta se encuentra en Cáncer, un signo vinculado a la seguridad y el confort, lo que favorece avances duraderos en lugar de ganancias pasajeras.

La revista Pleine Vie añade que el mes de mayo de 2026 comienza bajo una fuerte energía de Tauro, centrada en los salarios, el valor personal y las posesiones. Mercurio entra en este signo a principios de mes, hay una Luna Nueva alrededor del día 16 y, después del 17, Mercurio pasa a Géminis, favoreciendo numerosas ideas y oportunidades. En otras palabras, el 27 de abril marca el inicio de una fase en la que las decisiones económicas encuentran rápidamente aplicaciones concretas.

Tauro, Capricornio y Sagitario: los 3 signos que atraen un gran éxito financiero

Para Tauro, este periodo supone una validación. Ruby Miranda describe a un signo que se ha tomado el dinero en serio, manteniéndose realista y paciente en su forma de ahorrar o invertir. Incluso en momentos de duda, Tauro ha construido bases sólidas, y Júpiter directo confirma que esas decisiones conducen hacia una prosperidad duradera. Capricornio, por su parte, muestra una ambición estructurada. YourTango lo describe como muy serio respecto al dinero, capaz tanto de ahorrar como de generar más ingresos para construir algo estable a largo plazo.

Para Capricornio, el tránsito de Júpiter directo marca el inicio de una fase en la que sus esfuerzos disciplinados pueden asegurar su patrimonio: la devolución de deudas, la renegociación de un crédito o la firma de un contrato a largo plazo encuentran un terreno favorable. Sagitario también se beneficia de este periodo, aunque con un perfil distinto. YourTango recuerda que este signo piensa primero en la libertad y la aventura, pero ha aprendido a ver el dinero como una herramienta necesaria. Ahorrando poco a poco, crea el margen financiero que finalmente le permite financiar un viaje, una formación o un proyecto personal ambicioso.

Cómo aprovechar a Júpiter directo, incluso si tu signo no está en el trío

El trío Tauro–Capricornio–Sagitario está en primera línea, pero todo el zodiaco puede beneficiarse de esta etapa. Pleine Vie subraya que, aunque un signo no forme parte de los destacados, el clima de mayo de 2026 sigue siendo favorable para renegociar un contrato o revisar las bases financieras. Aufeminin recuerda también que el 1 de mayo de 2026 tiene lugar una Luna Llena en Escorpio, un momento ideal para hacer balance de deudas o suscripciones innecesarias. Además, el 2 de mayo Mercurio entra en Tauro, facilitando conversaciones económicas muy concretas.