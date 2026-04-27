Ni Londres ni Roma: esta es la capital europea que muchas parejas quieren visitar en el puente de mayo de 2026

Cada año, los puentes de mayo marcan el inicio de las escapadas primaverales. Los viajeros europeos se lanzan a las grandes capitales, a menudo las mismas de siempre. Londres, Roma o París siguen siendo destinos muy recurrentes. Su patrimonio, gastronomía y ambiente atraen a muchos visitantes. Sin embargo, los hábitos están cambiando. Cada vez más turistas buscan destinos con menos gente. Dan prioridad a la autenticidad, la calidad de vida y experiencias más inmersivas. Algunas regiones menos conocidas están ganando popularidad. Es el caso, por ejemplo, de destinos adaptados a viajeros mayores de 60 años, que apuestan por la tranquilidad y la cultura.

Entre estas alternativas se encuentran ciudades como Liubliana, apreciada por su ambiente tranquilo, u Oporto, que seduce por su encanto y calidad de vida. Valencia también se consolida como una opción soleada y accesible. Estos destinos representan una nueva forma de viajar, más lenta y consciente. Pero en 2026, una ciudad ha destacado claramente entre los turistas europeos.

La mejor capital europea según European Best Destinations

Según el ranking de European Best Destinations, basado en 1.330.682 votos de 154 países, Madrid obtiene el primer puesto. Supera así a grandes potencias del turismo europeo. Este éxito no es casual. La capital española ha evolucionado en los últimos años. Ahora destaca por su equilibrio entre tradición y modernidad. Los expertos valoran una ciudad donde cultura, gastronomía y calidad de vida conviven de forma armoniosa. “Esta distinción sitúa nuestra ciudad en el centro del debate sobre el turismo en Europa y confirma la fuerza de un proyecto basado en la cultura, la apertura y la calidad de vida”, afirma Almudena Maíllo, concejala de turismo, en un comunicado recogido por European Best Destinations. En el centro de este reconocimiento se encuentra el famoso “Paisaje de la Luz”, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona incluye instituciones clave como el Museo del Prado o el Reina Sofía, formando un auténtico corredor artístico en pleno centro urbano.

Una capital que se disfruta en la calle

Con más de 3.000 horas de sol al año, Madrid apuesta por un estilo de vida en el exterior. Los visitantes disfrutan de parques, plazas animadas y terrazas. El Parque del Retiro se convierte en un auténtico punto de encuentro. Las azoteas ofrecen vistas espectaculares de la ciudad. La experiencia no termina ahí. Madrid también sorprende por su escena artística emergente. Barrios como Carabanchel, antes industriales, albergan hoy galerías y estudios de diseño. Esta transformación atrae a una nueva generación de creativos.

En cuanto a la gastronomía, la ciudad lo ofrece todo. Las tabernas tradicionales conviven con chefs innovadores. Las tapas se reinventan sin perder su esencia. Esta mezcla crea una identidad culinaria fuerte y accesible. Por último, Madrid destaca por su equilibrio. A pesar de su dinamismo, conserva un ambiente casi de pueblo. Su transporte eficiente y sus espacios verdes facilitan la vida diaria. Esta calidad de vida marca la diferencia. De cara a los puentes de mayo de 2026, la capital española se impone como una elección evidente: accesible desde Francia en poco tiempo, cumple todos los requisitos de una escapada primaveral perfecta.