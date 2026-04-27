Las personas que deciden dirvociarse acostumbran a pasar por alto 7 señales de alerta, según un experto

Actualizado el 27/04/26 à 12:28 Por El equipo editorial

Entender las dinámicas de pareja es clave para mantener una relación estable y satisfactoria a largo plazo. Muchas personas ignoran las señales de fragilidad hasta que ya es demasiado tarde para salvar la relación. Leah Marie Mazur es una coach experta en la reconstrucción tras el divorcio. Su trabajo se centra en el amor propio y en construir límites saludables. Según Your Tango, recientemente preguntó a su grupo de apoyo por señales de advertencia que habían pasado desapercibidas. Muchos miembros identificaron comportamientos preocupantes solo después de la ruptura. Estas señales habían estado presentes durante todo el matrimonio, pero en el momento resulta difícil ponerles nombre.

Algunas personas ven estas señales pero eligen ignorarlas por amor. La exterapeuta Crystal Jackson explica bien este fenómeno psicológico: “Afirmamos no haber visto las señales cuando en realidad las ignoramos deliberadamente”. No hay que avergonzarse de una relación que fracasa; lo importante es aprender a escuchar la intuición con más atención. A menudo, tu intuición se adelanta a las palabras.

Las trampas emocionales en la pareja que conducen al divorcio

La primera señal tiene que ver con el llanto manipulador y el hecho de hacerse siempre la víctima. Estas actitudes convierten la vulnerabilidad en una herramienta de poder y generan un profundo desequilibrio emocional en la pareja. Al final, uno de los miembros carga con toda la responsabilidad de los problemas. Las investigaciones muestran que esta dinámica invierte los roles de apoyo: acabas sintiéndote responsable de los sentimientos del otro, incluso cuando te ha hecho daño.

Otro problema importante es mantener una relación poco sana con la familia cercana. Una excesiva cercanía puede parecer inofensiva, pero a menudo esconde una codependencia. Sharon Martin explica que la fusión familiar suele confundirse con complicidad. Una persona demasiado vinculada a sus padres tenderá a ponerse de su lado, lo que genera conflictos de lealtad muy dañinos para el matrimonio. Este tipo de vínculos asfixiantes dificulta el desarrollo saludable de la pareja.

Autenticidad y valores dentro de la relación

La falta de autenticidad con amigos y familia es también un indicador muy relevante. Algunas personas adoptan un papel en público y cambian en privado. Pueden criticar a sus seres cercanos sin hablar directamente con ellos. Este comportamiento refleja una incapacidad para comunicarse de forma honesta. Además, la falta de empatía o interés en el día a día tiene un gran impacto. No dar importancia a fechas señaladas o, por ejemplo, caminar siempre por delante de tu pareja son detalles reveladores.

Por último, proyectar una imagen falsa de uno mismo debilita la base del matrimonio. Fingir ciertos valores sin actuar en consecuencia demuestra falta de sinceridad. Del mismo modo, una desalineación en los valores acaba saliendo a la luz. La química no puede compensar una visión de la vida demasiado distinta. Adoptar una actitud defensiva o negar los problemas para evitar culpas es la señal definitiva antes de un divorcio. Esto impide la reflexión necesaria para que la relación evolucione.