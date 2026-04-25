Si tu pareja discute por todo, estas 6 heridas emocionales podrían estar detrás de estos comportamientos y no lo sabías

Aunque sabemos que acudir a un profesional de la salud mental es hoy más recurrente y menos tabú, todavía no lo es completamente entre algunas personas. Muchos siguen viéndolo como una señal de debilidad. Además, tienden a confiar menos y a abrirse con mayor dificultad. Hablar de sus problemas con alguien desconocido no suele resultarles del todo cómodo. Como consecuencia, tienden a reprimir lo que sienten, lo que puede generar numerosas discusiones con las mujeres de su entorno. Según la psicología, estas son las 6 heridas de la infancia que pueden estar detrás de estos comportamientos.

1. La inseguridad

Ante la inseguridad, muchos hombres se cierran y guardan sus emociones. Esto puede ocurrir cuando se sienten heridos por su pareja. No siempre consiguen expresar lo que sienten, y esa inseguridad puede estar vinculada a una herida emocional de la infancia.

2. El resentimiento

A muchos hombres les cuesta expresar sus sentimientos y resolver los conflictos mediante la comunicación. Como resultado, acumulan rencor que puede estallar en cualquier momento. Esto puede parecer injusto para su entorno, que no siempre entiende el origen de esa reacción.

3. La ansiedad

Las mujeres suelen hablar más abiertamente de su ansiedad. Este tipo de dificultad relacionada con la salud mental se asocia más con ellas que con los hombres. Sin embargo, aunque no lo expresen, los hombres también la sufren.

4. La necesidad de control

Muchos hombres sienten la necesidad de controlar todo: la situación, sus emociones, su energía… e incluso a las personas que les rodean. Esto puede afectar negativamente a sus relaciones, cuando esa actitud dominante toma el control.

5. La mala comunicación

En general, a los hombres les cuesta más comunicarse emocionalmente. En lugar de expresar con calma lo que sienten o necesitan, pueden recurrir a reproches, enfados o al silencio.

6. El estrés mal gestionado

Esto también explica por qué muchos hombres recurren al deporte como vía de escape. Necesitan liberar la tensión acumulada, ya que les resulta difícil canalizar el estrés de otra manera que no sea a través de la actividad física o la ira.