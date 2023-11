¿Eres de los signos más sensibles del zodiaco?

Según la astrología, hay tres signos zodiacales conocidos por ser más sensibles y propensos a derramar lágrimas por cualquier razón. ¿Puedes identificar cuáles son?

La personalidad de la gente está influenciada por las posiciones de los astros en el universo, en términos astrológicos. Según esta creencia, los eventos cósmicos tienen un impacto directo en la vida en la Tierra, dando forma a nuestro carácter y sirviendo como explicación para algunos de nuestros comportamientos.



En consecuencia, cada signo zodiacal presenta sus propias características distintivas, con aspectos que resaltan por encima de otros y que también ejercen influencia en la manera en que cada persona se relaciona con los demás.



Dentro de estas distinciones, nos topamos con aquellas vinculadas a las emociones, encontrando que algunas personas son más sensibles que otras. Según la astrología, hay tres signos zodiacales que se destacan como los más propensos a la sensibilidad y a llorar, explicados a continuación:

Cáncer



Es conocido por ser el signo más sensible entre todos, caracterizado por individuos compasivos y empáticos. Esto los hace propensos a llorar tanto por momentos alegres como por tristezas ajenas.



Las personas nacidas bajo este signo zodiacal suelen experimentar prolongados episodios de llanto. Cuando sienten la necesidad de llorar, no tienen ningún inconveniente en hacerlo, ya que carecen de temor al juicio o la observación de los demás. Cuando se trata de expresar sus emociones, les resulta indiferente el lugar o la opinión de la gente.



Es importante señalar que sus lágrimas no solo indican tristeza, sino que en muchas ocasiones lloran cuando se ven abrumados por una felicidad inmensa.



Escorpio



En la segunda posición, es necesario mencionar a Escorpio, otro signo zodiacal reconocido por experimentar emociones con una intensidad notable. Estas personas no tienen ninguna dificultad en expresar sin reservas todos sus sentimientos, sin temor alguno.



Estas personas poseen una peculiaridad; a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, suelen experimentar decepciones con regularidad. Tienen la tendencia de establecer expectativas muy elevadas, tanto para sí mismos como para los demás. Cuando las cosas no se desarrollan según lo esperado, experimentan una gran frustración y no pueden ocultarlo. Aunque no son débiles, tienden a expresar exageradamente sus emociones.



Piscis



En la tercera y última posición, tenemos a Piscis como uno de los signos más sensibles. Aquellos que nacen bajo su influencia mantienen una fuerte conexión con las emociones y exhiben una notable empatía. El llanto se convierte en una de las formas mediante las cuales expresan abiertamente sus sentimientos y emociones.



Los Piscis suelen ser individuos profundos e intuitivos, cuya sensibilidad a veces los lleva a malinterpretar situaciones. Incluso la crítica más leve la perciben como una ofensa personal, lo que provoca que se sientan heridos y afectados.



Esta respuesta se origina en su fuerte anhelo de mantener la armonía y su necesidad de estar en buenos términos con las personas que los rodean. Por esta razón, es esencial abordarlos con cuidado, ofreciendo correcciones con un tono tranquilo y amigable.

Por el contrario, ¿cuáles son los signos menos sensibles?

De manera similar a los tres signos zodiacales mencionados que sobresalen por ser los más sensibles en todo el horóscopo, la astrología identifica otros tres que se caracterizan precisamente por lo opuesto. Estas personas son consideradas frías y calculadoras, mostrando una actitud perjudicial hacia las necesidades y sentimientos de los demás:

Sagitario



Según la astrología, aquellos que nacen bajo este signo zodiacal ocupan el primer lugar como los menos sensibles en todo el horóscopo occidental. Estas personas son conocidas por su optimismo, espíritu aventurero y extroversión, pero al mismo tiempo, se destacan por su falta de sensibilidad. Dado su fuerte deseo de independencia y libertad, tienden a pasar por alto las emociones de los demás y no consideran que sus opiniones puedan ser perjudiciales para los demás, ya que las ven simplemente como un punto de conversación.



Capricornio



En la segunda posición, nos topamos con aquellos nacidos bajo el signo zodiacal de Capricornio. Son individuos ambiciosos, trabajadores y responsables. Al mismo tiempo, tienden a destacar por su reserva y distancia emocional con los demás. Dado que su enfoque principal es lograr metas específicas y trabajan con dedicación para alcanzarlas, pueden parecer insensibles ante las emociones y sentimientos de quienes los rodean, siendo etiquetados en ocasiones como personas "frías".



Aries



Finalmente, tenemos a Aries, un signo de fuego que no muestra preocupación por los sentimientos de los demás, especialmente durante discusiones. Estas personas son extremadamente impulsivas y expresan sus pensamientos sin ningún tipo de remordimiento. Aquellos nacidos bajo este signo zodiacal son valientes, llenos de energía y entusiastas, aunque también pueden ser propensos a la impulsividad y la agresividad. Debido a su propia naturaleza, no dedican tiempo a considerar las posibles consecuencias de sus opiniones sobre sus semejantes.



Esto no implica que estos signos zodiacales sean inferiores ni superiores a los mencionados anteriormente; simplemente, cada uno posee características distintivas que deben considerarse al interactuar con cada uno.