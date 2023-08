Estos son los signos más alegres del zodiaco

Descubramos lo que el horóscopo nos dice de los signos más joviales, encantadores y divertidos frente a los menos sociables, melancólicos e introvertidos.

Como ya sabemos, el zodiaco es muy variable y cada signo nos presenta un carácter distinto, hay algunos que se pueden mostrar de cierta manera, sin embargo en el fondo son de otra. Así mismo hay signos generalmente caracterizados por mostrar energía social y alegría. A continuación revisaremos los detalles de cada uno.

Aries



Este signo no se encuentra en ninguna clasificación en específico, sienten la vida como un campo de batalla y llevan una personalidad conquistadora y guerrera, por lo que no es fácil clasificarlo como alegre ni melancólico, es un signo que no muestra debilidad y supera las tristezas de forma agresiva.



Tauro



Los tauro son algo alegres pero también melancólicos, no se pueden adherir claramente a alguna de las clasificaciones. Muestran al exterior un carácter cordial, con una personalidad cautelosa y prudente. Podría decirse que son más próximos al carácter alegre y jovial.



Géminis



Son en la mayoría de los casos de carácter comunicativo y extrovertido, tiende claramente a ser alegre y jovial incluso llegando a edades avanzadas.



Cáncer



Ellos oscilan definitivamente en fases muy divertidas y alegres en las que ríen todo el tiempo y animan a la gente, sin embargo también se sumergen dentro de sí mismos en melancolía y tristeza en muchas ocasiones racionalmente, puesto que son fácilmente dominados por su emociones.



Leo



Son los reyes sin corona, vitales, fuertes y seguros de sí mismos, con carácter alegre, cercano y cordial, de naturaleza bondadosa, cálida y optimista. Solo una minoría de este signo muestra ser de carácter serio, autoritario o agresivo.



Virgo



Son de carácter intelectual, minucioso y detallista y con tendencia al pesimismo, proclive a la tristeza puesto que les cuesta controlar sus estados emocionales negativos. Es de los signos que más se le dificulta encontrar la felicidad y alegría.



Libra



Son de una posición que muestra facetas agradables, de personalidad extrovertida, que se hacen querer y crean cercanía, sin embargo esta es su imagen exterior, mientras que interiormente son de naturaleza melancólica y pesimista que en ocasiones es muy notable.



Escorpio



Los escorpio son ardientes y pasionales por lo que no encajan en alguna de las categorías. Tratan la vida de forma muy seria pero tampoco son melancólicas o tristes con lo que se aseguran de no mostrar debilidad y resaltar su naturaleza apasionada.



Sagitario



Son sin duda de las personalidades más alegres del zodiaco, son personas positivas y optimistas que ven la vida de buena manera, para ellos un fracaso no es una adversidad sino una oportunidad para mejorar. Es raro encontrarse con personas tristes bajo este signo, podemos considerarlos como los más alegres del zodiaco.



Capricornio



Son de personalidad altamente optimista y alegre en apariencia, la realidad es que pueden ser de los más pesimistas y serios, con un carácter menos agradable. Son de temperamento colérico y melancólico, en muchas ocasiones mostrando esta imagen de severidad y tristeza.



Acuario



Es otro signo de naturaleza contradictoria por mostrar un carácter cordial y social, incluso alegre, pero en el interior son más melancólicos y pesimistas. Sin embargo tienden a tener cambios inesperados de carácter, por lo que les podemos ver en las dos facetas en cualquier momento



Piscis



Su signo se representa por dos peces nadando en sentidos opuestos y pasa lo mismo con su carácter, donde la mayoría son animados, extrovertidos y bondadosos mientras que el resto muestran su imagen de tristeza y melancolía. Es un signo de claros ejemplo de las dos tendencias, encontrándonos con miembros que oscilan entre los dos extremos.