Estos son los 3 signos del zodiaco más fuertes que aceptarán el cambio y superarán los obstáculos este 6 de noviembre

Hoy 6 de noviembre se presentan desafíos, retos y una resaca emocional tremenda dado el ambiente y las circunstancias adversas y densas que se respiran. Lo sabemos, pero es el momento de ser más fuertes que nunca. Y en especial, hay 3 signos del zodiaco que van a sacar toda su artillería pesada

Es momento de ser fuertes, de saber que no hay nada que pueda interponerse en nuestro verdadero camino, en cierta forma, en Astrología, llámalo destino, algo que se puede observar de manera simbólica y general en nuestra carta natal. Aunque hoy, en concreto, vamos a hablar de horóscopos, que van a mostrar esa verdadera fortaleza en momentos clave como ahora.



Porque los astrólogos coinciden que cuando la Luna se alinea con Saturno, los desafíos que vienen requieren de mucho coraje, y de una gran capacidad de adaptación ante las situaciones cambiantes. Así, en momentos de crisis, debemos aprender a aceptar que ciertas cosas no van a funcionar de inmediato, o aceptar que, quizás, no funcionarán nunca.



Y a eso, también hay que acostumbrarse. Porque solemos pensar en los desafíos u objetivos como cosas que requieren de una mentalidad diferente para superarlos, cuando en realidad, lo que se nos exige es algo más complejo.

Noviembre: una llamada al amor

Hoy es el día del amor, de superar momentos, relaciones y vínculos que no funcionan, y que nunca lo van a hacer. Sí, así es. ¿Hay alguien en tu vida que no responde como quieres? ¿Te ofrece migajas? ¿No está cuando le necesitas? ¿Le quieres, pero sientes que no es recíproco? ¡Basta! Y no hay que castigarse por ello, se debe siempre seguir adelante y hay 3 signos que comprenden este concepto muy bien, al menos, este mes.

3 signos del zodíaco que aceptan y superan los desafíos

Hoy, nos referimos y detenemos en 3 signos del zodiaco que aceptan las cosas tal y como son. Que saben que no hay que castigarse por las cosas que no funcionan, que no satisfacen y que no entran ya en su mundo afectivo ¿Cuáles son estos 3 signos?



1. Tauro



Te gusta planear las cosas. Eres concienzudo, terco y sabes lo que quieres. Eres un signo muy anclado a la tierra, pero hay cosas que se escapan a tu control. Puede que estés inmerso en una relación que no te satisface en profundidad como pensabas, incluso, puede que pienses que no va a funcionar en el futuro más lejano. No obstante, lo sabes, pero lo aceptas y ahí radica la fuerza de seguir adelante a sabiendas de que la incertidumbre te acompaña.



2. Géminis



Estás en un lugar donde sabes que ya no es lo mismo. Las circunstancias, el entorno, y un ciclo que sientes que se acaba y ya no quieres estar. Ya lo sabías desde hace algún tiempo, pero te cuesta aún un poco soltar y desapegarte. No lo quieres admitir, y te duele, pero ya es el primer paso para aceptarlo, porque lo vas a hacer.



Es un cambio muy difícil, un gran desafío, y eres muy consciente, pero sabes que es necesario y vas a por ello. En realidad, ya no quieres perder más tiempo y mirar hacia otro lado, no quieres engañarte más a ti mismo, por lo que harás los cambios necesarios y enfrentarás los desafíos a medida que se te presenten.



3. Acuario



Acuario eres idealista. Tu humanidad no conoce límites. Haces las cosas por el bien común, pero cuando se trata de ti, a veces te quiebras. Tiendes a aferrarte a algo hasta el final porque, en principio, temes cambios importantes en tu vida, pero ahora ya querrás salir de tu zona de confort.



Algo no está bien y ha llegado un punto que te invade la cabeza porque no funciona como te gustaría. Te da pena y te pone triste porque sabes que no va a salir bien, ni va a funcionar. Pero cuando la Luna se alinee con Saturno, no te deprimirás más, sino que te va a empoderar y envalentonar para aceptar con ganas y mucha energía lo que queda hasta que lo cierres del todo.