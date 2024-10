Estas 7 señales de tu carta natal podrían indicar que lograrás poder y reconocimiento, según la astrología

La carta natal es una herramienta muy potente que brinda información sobre nuestras cualidades, talentos y poder interno que podemos proyectar hacia el exterior y saber explotar ¿Eres una de ellos?

La carta natal, también conocida como carta astral o la carta de nacimiento es un mapa astrológico que muestra la posición de los planetas, las estrellas, el Sol y la Luna en el momento exacto de tu nacimiento y se representa a partir de un círculo que se divide en 12 secciones, y que corresponden a las casas astrológicas.



La carta natal es una vía muy poderosa de autoconocimiento que, al igual que los Registros Akáshicos, te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad e indagar de manera más profunda en tus fortalezas y debilidades, así como saber qué es lo que más te inspira y te motiva y cuáles son tus deseos personales.



Es decir, es una forma de indagar en tu personalidad, en los retos y desafíos que se te presentan, según tu horóscopo y saber que tienes por delante y cuáles son las oportunidades para tu propio desarrollo personal. Suena ideal ¿verdad?



y, de entre toda esta información, existen algunas peculiaridades que hacen que tu poder personal se eleve al máximo.

7 señales de tu carta natal que indican fuerza, éxito y poder

Primero de todo, nos vamos a apoyar en la astróloga Cristina Bernabéu, especialista en carta natal, quien explica de forma rápida y concisa cómo entender la carta antal. A partir de ahí, desgranamos las posiciones peculiares que denotarín una gran influencia y poder interno.

El autoconocimiento nos hace fuertes, poderosas y nos ayuda a reafirmar al yo soberano ¿Sabes lo que significa expresar soberanía personal en tu vida?



1. Tienes a Escorpio y Capricornio en tus 'tres grandes'



Los tres grandes incluyen el Sol, la Luna y los signos ascendentes. Si tienes a Escorpio y Capricornio aquí indica que eres alguien que "puedes hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos, tienes determinación y la fuerza suficiente, y no te rendirás hasta conseguirlo".



2. Tienes el sol o el signo ascendente en Escorpio



El planeta regente de Escorpio es Marte en la astrología moderna y Plutón en la astrología tradicional. Y Plutón y Marte muestran al nativo cómo aceptar su coraje y poder. No se acobardará porque encontrará la manera que sea para tener éxito en sus propósitos personales hasta triunfar, incluso cuando las probabilidades estén en su contra. Cambioi, regeneración y elevarse con más fuerza de sus cenizas, ese es su lema.



3. Tienes el ascedente en Capricornio



Saturno, el planeta regente de Capricornio, contribuye a generar cambios muy potentes, se trata de un planeta muy poderoso, que imparte sabiduría en base a sus experiencias, es disciplinado, responsable y siempre tienes un método y un foco del cual no se suele salir..., esto es muy bueno para aplicar al futuro.



4. Tienes un stellium en tu carta natal



Un stellium es un grupo de tres o más planetas en un signo. Y cuando tienes un foco con muchos planetas en un signo o casa en tu carta, eso significa que estás muy concentrado en una sola área de tu vida. Y cuando tienes mucho foco, hay mucho poder. Esto es importantísimo para el triunfo.



5. Tener la Casa 10 en Leo



Leo, un signo con alma de líder, y enfocado en la creatividad y el liderazgo es un signo de talento y gran poder personal. Tener la casa del trabajo en este signo denota que tu intensidad hacia la creatividad y tu sensibilidad no conoce límites porque lo llevas dentro.



6. Tienes a Saturno en Libra



Esta es la exaltación de Saturno. Saturno otorga poder y determinación, por lo que esta posición es una buena manera de que alguien llegue a donde quiere. Los nativos con un Saturno fuerte pueden ser líderes sabios y, si saben cómo equilibrar el poder, incluso pueden hacer que las personas que trabajan con ellos o para ellos los respeten inmensamente.



7. Predomina muchjo el elemento aire en tu carta



Si tienes muchos signos de aire en tu carta, en general como géminis, libra o acuario es posible que seas extremadamente intelectual, lo cual quiere decir que es posible que tengas el don de la comunicación, algo, sin duda, influyente.



En resumen, la carta natal es una herramienta para el autoconocimiento y la orientación en diversas áreas de la vida, ofreciendo una ¡perspectiva única! sobre el camino de vida de cada persona.