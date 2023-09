Horóscopo de octubre 2023: Otoño y un mes de tranquilidad

Las estrellas nos muestran que el próximo mes sea un periodo estable, por lo que vas a encontrar alivio si los meses anteriores no te fueron fáciles.

Octubre será un mes de estabilidad que se puede aprovechar para el desarrollo personal y temas financieros, donde habrá mucho tiempo para repasar las cosas con calma. A continuación el pronóstico de cada signo zodiacal.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Aries



En el mes de octubre, Aries experimentará una nueva capacidad creativa, no sólo en el ámbito laboral, sino también en la existencia personal. Aproveche esta capacidad al máximo y no tengas temor de hacer grandes cambios. Experimenta una renovación ardua o altera tu estilo de vestimenta. Es una oportunidad para mantener la mente abierta y aclarar sentimientos, no seguir a los demás e intentar hacer las cosas como las sientes.



Tauro



Es una gran oportunidad para crear amistades e incluso relaciones amorosas, puesto que el carisma se acentúa en este periodo y te convertirás en el favorito de las personas, siendo la comunicación tu punto fuerte. Podrás crear vínculos más profundos. Pero ten cuidado, podría haber gente a tu alrededor con deseos negativos hacia ti, que intentarían frustrarte.



Géminis



Será el mes de las decisiones importante y de la planificación, con claras prioridades. La paciencia será el punto más fuerte. Leer libros es una buena opción para aquellos abiertos al desarrollo personal. De igual forma podrías experimentar momentos de depresión, así que debes de ser cuidadoso con tu salud mental.



Cáncer



Será el momento para salir de la burbuja y sobresalir entre los demás por tus singulares bromas, con reacciones rápidas y buenos argumentos que deslumbrarán a los que te rodean. Serás un intelectual con discursos que toman sentido, por lo que establecer contactos no es un problema para ti durante este mes. Es también un periodo para emprender un nuevo hobby, pero podrías evitar el ejercicio físico, puesto que estás propenso a sufrir problemas musculares.



Leo



Octubre será un mes rebosante para el amor, las buenas relaciones y el buen humor, con risas y grandes idas que te hará acaparar la atención por tu inmediatez. Déjate llevar por tus sentimientos si no tienes pareja. Es también un periodo de percepción espiritual para ti, por lo que puedes optar por nuevos conocimientos por medio de la lectura o visitas a seminarios temáticos. De igual forma, no tendrás dificultad para sentir las emociones de los demás y entender sus necesidades.



Virgo



Es el momento de anhelar la paz y la soledad, para poder centrarte en ti mismo, resolver muchas de tus preguntas e inclinarse por direcciones alternativas. Así que no te quedes en casa, la permanencia en el exterior te traerá paz mental y salud física, que te ayudará a aprender nuevas cosas.



Libra



Será el mes de la paz para los Libra, con un carácter más introvertido, por lo que es posible que amigos y conocidos te hagan a un lado. Será el momento de establecer tus prioridades. Tu alma artística despertará, por lo que actividades como pintar en la naturaleza te caerá de maravilla, o incluso tocar algún instrumento musical. El ejercicio al aire libre te beneficiará, pero debes de tener cuidado de no exponerte tanto y no pasar tanto frío.



Escorpio



Los Escorpio estarán llenos de empatía y tendrán grandes habilidades comunicativas, comprender los problemas de la gente cercana será tu fortaleza. Darás la impresión de ser una persona equilibrada y tranquila que te ayudara en tu vida laboral y personal. No te sentirás con estrés, por lo que debes de tener cuidado en aceptar algún desafío que se presente en tu camino.



Sagitario



Sentirás una gran necesidad de crear y mejorar tu hogar, puesto que el entorno en el que pasas la mayor parte de tu tiempo será de mucha importancia. Tendrás un buen ojo a los detalles y podrás crear un hogar acogedor al cual te agradará volver. Es un mes para centrarte en ti, y no buscarás mucho a los amigos ni familia, el aislamiento será una constante en octubre y te sentirás muy cómodo de esta forma.



Capricornio



Los Capricornio tendrán una separación del mundo exterior durante octubre, sentirán mucha satisfacción al aire libre, en la naturaleza con aire fresco y mucha agua. Será el momento de ordenar los pensamientos, armonía interior y encontrar la paz. Practicar yoga y meditar es lo recomendable para este periodo, y habrá una fuerte conexión con los animales. Si tienes mascota, trata de pasar momentos de calidad con ella, verás que será muy divertido. Será también el mes de los negocios y asumir responsabilidades financieras, si ves la necesidad de hacer un cambio para mejorar tu economía, es el momento de ponerse manos a la obra.



Acuario



Debes de tener cuidado en el ambiente laboral, pues tus superiores podrían intentar demostrar que haces algo mal, así de que no des esa oportunidad y demuestra lo bien que trabajar y que incluso puedes seguir tomando las cosas con humor. Estarás también abierto a cambios de pensar, y a escuchar tu cuerpo para entenderlo bien. Es un mes que te trae inspiración, por lo que si estás pensando en un proyecto, considéralo y dedícale tiempo para lanzarlo.



Piscis



Cargarás demasiado sobre tus hombros en octubre y no podrás con todo, podrías esperar demasiado de ti mismo y esto conllevar que te desesperes por no conseguir los resultados deseados. Relájate, ten en cuenta que no es necesario apurarse, y es cuestión de hacer las cosas a la vez. Evalúa tus prioridades, concéntrate en lo que quieres, pospón lo que sea necesario. Descansa lo suficiente para que evites las migrañas. El trabajo te hará muy bien, tendrás la oportunidad de mejorar tus ingresos y conseguir buenos contactos que te podrían abrir ofertas de trabajo, llevándote a lo desconocido pero haciéndote crecer.