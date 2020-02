¿Sabías que la mejor manera de controlar nuestra mente y ser dueños de nuestros pensamientos es hacerlo a través de la meditación? Dedicarle unos minutos al día a nuestra mente nos ayuda a deshacernos del estrés, las preocupaciones y la ansiedad. Pero, además, nos trae otros muchos beneficios.

Si alguna vez te has interesado por la meditación, sabrás que es una práctica que exige paciencia, constancia y dedicación. Y si todavía no la has probado, estás en el lugar indicado. Si se practica con regularidad y según evidencias científicas, la meditación es útil para mitigar los efectos del estrés y la ansiedad, para mejorar la concentración y para agudizar nuestra memoria. Pero, además, esta práctica tiene otros muchos efectos a nivel espiritual que no debes dejar de aprovechar.

La meditación es una forma de entrenar nuestra mente a través del cual podemos aclarar nuestros pensamientos, identificar sentimientos, sensaciones y emociones nuevos y, así, alcanzar estados elevados de paz y relajación. Se trata de una manera de introspeccionarnos para conocernos y conectar más con nosotros mismos. Pero la meditación requiere paciencia: los beneficios y resultados no aparecen después de las tres o cuatro primeras sesiones y, además, no debes esperar ningún milagro. La meditación es, simple y llanamente, una técnica gracias a la cual nos distanciamos del estrés y las preocupaciones, aprendemos a disfrutar más del tiempo con nosotros mismos y saneamos nuestra energía. Pero, para conseguirlo, es necesario dedicarle muchas sesiones, ser disciplinado y confiar en el proceso.

¿Qué es la meditación guiada?

Si eres principiante o aún desconoces los beneficios de la meditación, esto te puede interesar: la meditación guiada es la mejor manera de adentrarse en esta práctica. Se trata de una iniciación a la meditación en la que, a través de sonidos, música e imágenes que evocan sentimientos de relajación, conseguimos desconectar del estrés y el ajetreo diario y conectar con nosotros mismos.



En los últimos años se ha convertido en una práctica muy popular en occidente –la meditación es una práctica milenaria– debido a la necesidad de liberarnos del estrés que la sociedad de hoy nos genera. Y aunque en un principio la meditación guiada estaba diseñada de manera que era un experto el que guiaba la mente del interesado hacia los estados de relajación, hoy existen muchas herramientas gracias a las cuales podemos aprender a meditar, cuando queramos y donde queramos.

¿Cuáles son los beneficios de la meditación guiada?

A través de la meditación guiada, nuestra mente es capaz de alcanzar un elevado estado de calma y bienestar donde no existen el estrés ni la ansiedad. A largo plazo, esto nos reporta importantes beneficios a nivel mental y corporal. Pero, además, hay evidencias científicas que aseguran que la meditar a diario nos ayuda a lograr otros muchos objetivos.



Nos ayuda a combatir el insomnio. Te habrás dado cuenta de que cuando estás estresada o nerviosa, la calidad del sueño es mucho peor. Tienes pesadillas, te despiertas a media noche con frecuencia y no logras conciliar el sueño. Dado que a través de la meditación puedes aprender a manejar tus sentimientos y emociones, si la practicas con regularidad te será más fácil descansar.



Reduce los niveles de estrés acumulados a lo largo del día. En general, la meditación mejora el estado general de nuestra mente y nos enseña a alcanzar la calma.



Mejorar nuestra capacidad de concentración y de memoria. Cuando meditamos, aprendemos a vivir el momento presente, a pensar en el preciso momento que estamos viviendo sin que el resto de cosas y personas que nos rodean importa. Por ello, nos ayuda a agudizar la concentración.



Nos ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Una de las metas de la meditación –y que de hecho está implícita en el propio proceso– es conocernos a nosotros mismos y saber identificar nuestros sentimientos y emociones. Gracias a ello, somos más empáticos y aprendemos a interpretar con mayor acierto los comportamientos y actitudes de los demás.



Tiene efectos positivos sobre el sistema inmunológico. Estudios científicos aseguran que la meditación mejora la actividad del sistema circulatorio y digestivo y mejora nuestra intolerancia al dolor.

¿Quieres saber cómo empezar a meditar?

Como te decimos, dedicar unos 10 minutos al día a meditar puede aportarte grandes beneficios. Y es que no necesitas practicarla con un objetivo específico, puedes hacerlo, simplemente, para aprender a entender y controlar tu mente. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo?



Meditación por visualización

Se trata de una técnica que recurre a la visualización o imaginación de un objeto con el fin de relajarte. También pueden utilizarse un color que represente distintas emociones.



Meditación por toma de conciencia del cuerpo

Si quieres poner en práctica esta técnica, puedes hacer uso de numerosos vídeos, audios o podcast que puedes encontrar en Spotify o YouTube. A través de ellos, el sujeto toma conciencia de las distintas partes de su cuerpo, centrando su atención en cada una de ellas.



Meditación guiada a través de la respiración

Prestar atención a la respiración es una de las técnicas más efectivas para relajarnos. El objetivo es aprender a controlarla para que así nuestro cuerpo y nuestra mente entren en un estado de calma.



En Internet puedes encontrar gran cantidad de guías de sueño y meditación en forma de podcast, vídeo o incluso aplicaciones móviles. Con 10 minutos diarios será suficiente para empezar, pero te aseguramos que cada vez querrás dedicarle más tiempo a las sesiones. ¿Te animas? A continuación, te dejamos algunas de las apps que puedes utilizar.

Mindfulness App

Es una de las principales aplicaciones para meditar de Europa. Se define como una aplicación para mejorar tu atención consciente en el día a día, lo que es la esencia del estilo de vida Mindfulness. Esta herramienta permite establecer un calendario personalizado de meditación segun el cual la propia app nos envía un mensaje que nos recuerda que ha llegado el momento de desconectar.



Buddhify

Esta aplicación se define como la herramienta de mindfulness de los tiempos modernos. Te propone diferentes guías para la meditación con más de 80 pautas en función del lugar en el que te encuentres y lo que estés haciendo en cada momento. Además de poder elegir tu momento en su rueda llena de posibilidades. También puedes elegir la voz que te guiará en este proceso de reflexión y para darte ánimos.



HeadSpace

Esta aplicación quiere que seas más feliz contigo misma. Te enseña cómo meditar y entrenar tu cerebro para estar en forma mentalmente y así poder disfrutar al máximo tu vida. Puedes empezar por pautar de meditación de 10 minutos y acabar con las de una hora, solo aptas para verdaderos expertos de la meditación. Pero, tranquila, poquito a poco se consigue. Eso sí, solo está disponible en inglés.



Calm

Si lo que buscas es poner orden y paz a tu rutina, ésta es tu app. Calm dice enseñarte a cambiar tu vida gracias a la meditación y, para ello, utiliza los sonidos relajantes como una parte fundamental del proceso. Tiene varias pautas de meditación guiada y otras tantas en la que solo estás tú y los sonidos de la naturaleza para que seas tú misma la que escoja cuál encaja mejor en su rutina y sobre todo, cuál es más efectiva para ti. Además, existe una tercera forma de meditación en la que la app te va mostrando tus progresos desde el primer día de su utilización.

