Este mes será más armonioso y positivo en cuanto a los efectos de los signos del zodiaco en relación a la posición de los planetas.

Septiembre nos trae planetas que formarán mejores configuraciones y aspectos, resultando en un mes más favorable para que las cosas salgan como las deseamos, en especial aquellas relacionadas a los asientos materiales y al trabajo. Descubre lo que la astrología tiene preparado para tu horóscopo a continuación.

Aries



Tendrás un mes muy favorable en asuntos relacionados a tu vida profesional, finanzas y asuntos materiales, es una oportunidad ideal para tomar iniciativas y dar comienzo a nuevos proyectos.



Tauro



El flujo del Sol y Júpiter favorecen a este signo poniendo la suerte de su lado, es un gran momento para comenzar nuevos proyectos laborales o financieros, de igual forma es una oportunidad para comenzar un romance tan feliz como apasionado.



Géminis



Será un mes importante para los acontecimientos del amor, familia y la vida íntima, donde la suerte te favorece. Por el contrario se podrían tener dificultades en el trabajo y otros asuntos sociales, puesto que Neptuno propiciará algún engaño o traición. Es importante actuar con la cabeza y no con los sentimientos.



Cáncer



Es un mes favorable para los contactos y relaciones de carácter social y naturaleza intima. Es un periodo de suerte para aquellos que trabajan de cara al público, sin embargo hay riesgo de sufrir conflictos en el hogar, por lo que planes como viajes se podrían retrasar, o no salir como se espera.



Leo



Será un gran mes para los asuntos financieros, laborales, sociales y mundanos en general, un periodo ideal para tomar iniciativas en estos campos como una inversión o empezar un negocio. De igual forma es un mes prometedor para la vida sentimental y asuntos del corazón.



Virgo



El Sol pasa por este signo y provoca un mejoramiento en la suerte, haciendo se septiembre un mes afortunado en los asuntos laborales, materiales, viajes y contactos en el extranjero. Por otro lado, se podrian tener dificultades en lo afectivo.



Libra



Marte transita por este signo y posiblemente traerá conflictos y tensiones, tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Por fortuna, el planeta estimula nuestra capacidad de afrontar dificultades y arreglar pendientes que han estado sin resolución por mucho tiempo, por lo que en lo general, este mes puede resultar más positivo que negativo en lo general.



Escorpio



Los influjos del Sol, Venus y Júpiter favorecen a este signo ayudándole a superar con éxito las dificultades y aprovechar las oportunidades en asuntos relacionados al trabajo y a temas personales. Es un mes favorable para asociaciones de negocios o incluso de tipo sentimental.



Sagitario



Será un mes favorable particularmente para los asuntos laborales, de carácter material y social debido a los tránsitos de Júpiter y el Sol. Es conveniente centrar las energías en el trabajo porque es aquí donde hay más posibilidades de encontrar la satisfacción deseada.



Capricornio



Marte propicia que sea un mes abundante en realizaciones, luchas y competitividad, trayendo una enorme tendencia a tomar riesgos con más audacia de lo normal. Es un periodo positivo gracias a los aspectos de otros planetas. Es además un periodo favorable para viajar.



Acuario



Será un mes de felicidad y satisfacción en la vida íntima, con grandes posibilidades de llegar a consolidar bellos romances. No obstante se debe de observar la prudencia en los asuntos relacionados al dinero y bienes materiales, puesto que Neptuno avisa del riesgo de sufrir engaños o estafas, o de equivocarse con inversiones.



Piscis



Habrá suerte para las relaciones y contactos gracias a las influencias del Sol y Júpiter. Es un mes positivo para los que trabajan de cara al público como en diplomacia o medios de comunicación, o simplemente aquellos de carácter más extrovertido. Sin embargo el influjo de Saturno advierte que se debe de actuar con prudencia.