Los 7 chakras: por qué es importante desbloquearlos y saber cuál necesita más atención

Los chakras, según la tradición hindú y otras filosofías son centros energéticos de nuestro cuerpo que influyen en nuestro bienestar pero ¿sabemos excatamente por qué se bloquean e identificar cuál necesita más atención?

El término “chakra” es una palabra que escucharás muy a menudo en clases de yoga, meditación o en Ayurveda, todas ellas, prácticas de medicina holística tradicional. Pero más allá de comprender que son vitales para la salud de todo el cuerpo y que no son visibles a simple vista, muchas personas no llegan a entender qué son exactamente, dónde se encuentran en el cuerpo y cómo afectan a las emociones y el bienestar físico.



Para conocer un poco de la historia, el concepto de chakras es muy antiguo y tiene su origen en la India, al igual que la procedencia de los Registros Akáshicos. Se mencionaron por primera vez en los Vedas, antiguos textos espirituales yóguicos, entre el 500 y el 1500 A.C. y es un sistema muy vinculado a todas las enseñanzas tanto del yoga como del Ayurveda, el antiguo sistema de medicina tradicional.



Así, estan creencias basan el poderoso conocimiento energético del cuerpo en la observación y el conocimiento intuitivo, pues sentían fuertes conexiones con el cosmos y sobre cómo influía en el cuerpo sutil. Así, el propósito de los chakras es mantener libre flujo de energía en nuestros cuerpos, lo que explica la traducción de chakra como “rueda” o “ciclo”.





¿Qué significa que un chakra esté bloqueado?

Cuando un chakra está equilibrado, la energía fluye libremente por todo el cuerpo. Sin embargo, ciertos estilos de vida, experiencias o entornos físicos pueden hacer que la energía se estanque y se bloque en un chakra, esto hace que una persona pueda presentar síntomas emocionales, físicos (o los dos) de desequilibrio.



Por ejemplo, si sientes que no puedes expresarte, te cuesta, no llegas, sientes que no te sale la voz, que no sabes o no encuentras la forma de comunicarte correctamente, por poner un ejemplo, puede que tu chakra de la garganta se resienta y esté bloqueado. A menudo, algunos vicios como el consumo de tabaco o tener problemas de garganta constante suelen ser indicios de que este chakra, el de la garganta, está bloqueado.

7 chakras principales y cómo saber si están bloqueados

Los chakras principales en el cuerpo se identifican con los siguientes nombres en sánscrito que están entre paréntesis y se asocian a una problemática diferente. La idea es que estos chakras no siempre tienen que estar abiertos todos y fluyendo bien, sino que la fuerza de uno puede ayudar a otro que esté más debilitado porque el fin en el desbloqueo de chakras es el equilibrio.



1. Chakra Raíz (Muladhara)



Se ubica justo en la base de la columna vertebral, en el área del perineo. Cuando este chakra está bloqueado las señales suelen ser: inseguridad, ansiedad, problemas en las piernas y pies o dificultades económicas o problemas en la vida cotidiana.



2. Chakra Sacro (Svadhisthana)



Se ubica justo debajo del ombligo, en la parte baja del abdomen, y las señales de que este chakra está bloqueado son; las dificultades en las relaciones, la falta de creatividad, los sentimientos de vergüenza o culpa y los problemas sexuales



3. Chakra del Plexo Solar (Manipura)



Se encuentra en en el área del estómago, justo encima del ombligo y denota problemas relacionados con la baja autoestima. Estos son todos los que tienen que ver con la falta de confianza, poner límites o dificultad para tomar decisiones.



4. Chakra del Corazón (Anahata)



Ubicado en el centro del pecho, este chakra bloqueado indica la dificultad para dar o recibir amor; está relacionado con los sentimientos de soledad, de tristeza y melancolía y problemas con las parejas o los vínculos familiares o de amistad.



5. Chakra de la Garganta (Vishuddha)



Ubicado justo en la garganta, el chakra de la garganta es el de la comunicación, el miedo a comunicarse y a expresar pensamientos y emociones, así pues muchas personas suelen tener varios problemas de garganta o de tiroides.



6. Chakra del Tercer Ojo (Ajna)



Ubicado en la frente, en medio de las dos cejas, este chakra bloqueado indica falta de claridad mental, dificultad para concentrarse, problemas con la intuición y el sentido de dirección en la vida.



7. Chakra Corona (Sahasrara)



Ubicado justo en la parte superior de la cabeza, el chakra coronario bloqueado indica desconexión espiritual, y confusión sobre lo que se quiere en la vida, el camino o el propósito de vida y el aislamiento o la tendencia a retraerse.



En definitiva, cada chakra está asociado con diferentes aspectos de nuestra vida y bienestar, y su correcta alineación es fundamental para el equilibrio energético.