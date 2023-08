Mercurio retrógrado en Virgo: Cómo afecta a este signo

Este planeta invita a ser cuidadosos con la rutina, tomar conciencia de la misma y hacer cambios si es necesario, en este periodo que dura del 23 de agosto al 15 de septiembre. Conoce qué es lo que debes hacer en estos días.

La energía del signo Virgo caracteriza a este periodo, en donde la retrogradación de Mercurio ocurre y esto se puede aprovechar para favorecer aspectos importantes como la comunicación entre amistades y familiar.



Este planeta está vinculado a los hermanos y hay que entender el cómo ocupar esta energía de la mejor forma. Es un suceso astrológico que suele tener mala fama por traer periodos de conflicto, sin embargo se puede también interpretar como un llamado a ser conscientes de las cosas, ponerlas en pausa y observar cuidadosamente lo que nos rodea.



Respecto a este tema, la astróloga Claudia Salto nos indica a continuación los puntos necesarios que no debemos de pasar en alto, elementos que son afectados por la energía de Mercurio retrógrado.

Lo que debes cuidar durante Mercurio retrógrado en Virgo

Tecnología: Todo lo relacionado con esto podría tener fallas, es necesario que revises su correcto funcionamiento



Viajes y traslados: Este aspecto podría presentar complicaciones, por lo que no debes de dejar detalles al azar, revisa meticulosamente tu vehículo, vuelos, hoteles.



Envío de mensajes: Es posible que las comunicaciones sean caóticas y lleven a malos entendidos, ten cuidado de no enviar mensajes con tonos que podrían interpretarse incorrectamente.



Proyectos, contratos y acuerdos: Se cuidadoso y revisa todas las letras chicas de los documentos relacionados a esto para evitar dificultades, debes de estar atento al detalle para llegar el mejor acuerdo entre ambas partes.



Si observas cuidadosamente, no es un momento para temer, sino para estar preparados y recibir este fenómeno de la mejor forma posible al estar prevenidos. Algunas personas lo resuelven mediante una comunicación clara acerca de nuevos inicios, nuevos planes, es un periodo para ordenar bien las cosas y tomar de lleno las responsabilidades.