Los mejores destinos para viajar sola este 2023 según un estudio

Hay índice de peligrosidad que cualquier mujer que se plantee viajar sola debería tomar en consideración. Te contamos qué países son los mejores y peores para hacerlo.

A la hora de viajar, hay muchos aspectos a considerar antes de elegir a qué país quieres hacerlo. Pero si lo haces sola, uno de los principales es la tranquilidad de saber que el riesgo de visitar determinado destino es mínimo. La aventura de viajar en solitario para una mujer debe ser una mezcla en la que se combinen todos aquellos elementos que en conjunto hacen que un lugar sea una elección interesante con unos niveles aceptables de seguridad.



La consultora de viajes Asher & Lyric ha tomado información de Naciones Unidas para elaborar un índice de peligrosidad que cualquier mujer que se plantee viajar sola debería tomar en consideración. Ese índice se elabora en base a una serie de criterios que van desde la seguridad para caminar sola por la noche, hasta las cifras de homicidios o violencia sexual, además de otros factores que miden la desigualdad. ¿Quieres saber el resultado de ese ranking? Pues continúa leyendo y te lo contamos.

Los países que deberías evitar

Basándose en los mencionados parámetros hay tres países que no salen bien parados en la comparativa. Por esa razón, si tenías pensado viajar a alguno de ellos, quizás debas replanteártelo.



Estos países son Sudáfrica, Brasil y Rusia, cuyas sociedades no son demasiado respetuosas con las mujeres. ¿Quiere decir esto que debas evitarlos a toda costa? No, de hecho es perfectamente posible que viajes a alguno de estos destinos y no tengas mayores problemas. Pero es un dato que merece la pena tener en cuenta a la hora de planear tu viaje.

Destinos que ofrecen equilibrio entre atractivo turístico y seguridad

Entre los que sí que ofrecen un buen equilibrio entre atractivo turístico y seguridad para la mujer se encuentran Polonia, Canadá, Croacia, Portugal y Noruega. Todos y cada uno de ellos pueden considerarse buenos destinos para viajar sola, ya que figuran en el Top 10 de dicho ranking, concretamente entre las posiciones 10 a la 6. ¿Cuales son entonces los 5 mejores destinos para tí si tienes planes de hacer un viaje sin compañía?

El Top 5 de países para mujeres que viajan solas

Tres países europeos y uno asiático ocupan las posiciones de la 5 a la 2. En concreto son Suiza, Austria, Irlanda y Singapur, países con un alto grado de desarrollo en los que una mujer que viaja sola podrá desenvolverse sin temor a que pueda ocurrirle percance alguno.



¿Y el mejor de los mejores? Tal vez lo hayas supuesto, o tal vez no, pero según este ranking, el mejor país del mundo para mujeres que viajan solas es...España. En este sentido estamos de enhorabuena, ya que si a los altos índices de seguridad unimos la increíble oferta turística que ofrece nuestro país, resulta fácil de entender el porqué somos una potencia a nivel mundial en este sector.