Cabello canoso: el rubio ártico es el color más favorecedor para las melenas entrecanas, según una experta

Publicado el 07/08/26 à 10:00 Por El equipo editorial

Perfecto para el cabello entrecano, el rubio ártico ofrece luminosidad al momento y un toque elegante al rostro. Este tono frío y muy brillante moderniza las canas sin crear un efecto artificial y da un resultado elegante, además de ser fácil de mantener en casa con una rutina capilar adecuada. Durante mucho tiempo, las canas se consideraron algo que debía ocultarse. Sin embargo, en 2026 la tendencia ha cambiado: la coloración ya no busca esconderlas a toda costa, sino acompañar la transición natural del cabello. En este contexto, el rubio ártico se ha convertido en uno de los tonos más favorecedores para las melenas entrecanas.

Más luminoso que un gris clásico y más suave que un rubio cálido, este color consigue un equilibrio entre modernidad y elegancia. El rubio ártico es una reinterpretación actual del rubio platino. Mantiene su base fría y ceniza, pero incorpora un brillo inspirado en los rubios escandinavos y un delicado matiz mantequilla, una de las tonalidades más populares de esta temporada.

¿El resultado? Una melena clara, casi helada, que refleja la luz sin endurecer los rasgos. Un ejemplo reciente pudo verse en Pamela Anderson, que lució este tono durante el estreno de Rosebush Pruning en la 76.ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Su rubio luminoso, con matices fríos, se integraba perfectamente con sus mechones plateados, logrando un acabado natural y sofisticado.

El rubio ártico: una coloración con efecto rejuvenecedor para realzar las canas

«El rubio platino es ideal para mezclarse con las canas porque ambos tonos comparten una base ceniza y un aspecto claro y suave», explica la peluquera Nicole Kahlani a la revista Elle. «Esta combinación crea una transición armoniosa y es la mejor opción para conseguir un resultado natural».

A diferencia de los rubios dorados o los castaños oscuros, que acentúan el contraste cuando aparecen las raíces, el rubio ártico apuesta por tonos muy similares al color natural de las canas. Su objetivo no es ocultarlas, sino integrarlas.

La colorista Holly Fairley, también consultada por Elle, coincide con este enfoque más actual. «Antes, muchas personas simplemente aplicaban un tinte para cubrir las canas y lo repetían cada cuatro semanas, o incluso antes, porque era un método rápido y sencillo. Sin embargo, las raíces ya eran visibles apenas una semana después».

Con el rubio platino —y especialmente con su versión ártica— el color se trabaja mucho más cerca del blanco y del gris. Como consecuencia, el contraste con el crecimiento natural es mucho más sutil, la línea de la raíz apenas se aprecia y el mantenimiento resulta mucho más sencillo. El resultado es una coloración que envejece mejor y acompaña la evolución natural del cabello en lugar de luchar contra ella.

Cabello entrecano: cómo mantener un rubio ártico luminoso

Aunque el rubio ártico disimula mejor el crecimiento de las raíces, requiere ciertos cuidados para conservar su brillo y sus matices fríos. La primera regla es neutralizar los reflejos amarillentos. Para ello, se recomienda utilizar un champú violeta una o dos veces por semana, ya que ayuda a mantener el tono ceniza y evita que el matiz mantequilla adquiera un exceso de reflejos dorados. El objetivo es conservar ese característico efecto helado y luminoso.

La hidratación también es muy importante. El cabello canoso o decolorado suele ser más seco y poroso, por lo que conviene aplicar mascarillas nutritivas, tratamientos con queratina o aceites ligeros para suavizar la fibra capilar y potenciar el brillo. Además, para prolongar la intensidad del color, es recomendable espaciar los lavados y proteger el cabello del calor excesivo. Un protector térmico antes de utilizar el secador y un producto con filtro UV durante el verano ayudarán a evitar que el color pierda luminosidad.

Con los cuidados adecuados, el rubio ártico se convierte en una opción elagnte y actual que transforma el cabello entrecano en un auténtico sello de estilo.