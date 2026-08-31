Una experta lo tiene claro: este es el color de pelo que más rejuvenece después de los 60 (y no es el rubio)

Publicado el 31/08/26 à 12:15 Por El equipo editorial

A partir de cierta edad, cambiar el color del pelo puede ser suficiente para darle un aire renovado a un corte sin necesidad de optar por una transformación radical. Este otoño de 2026, un tono cálido y luminoso podría precisamente arrebatarle protagonismo al rubio: el «spicy copper», o «cobre especiado».

Esta coloración cobriza, más profunda y llena de matices que el pelirrojo clásico, ya está conquistando a muchas mujeres. Las búsquedas relacionadas con el «spicy copper» han aumentado un 300 % en los últimos tres meses, una señal de que este tono se está convirtiendo poco a poco en una de las grandes tendencias de belleza de la temporada. Después del éxito veraniego del rubio miel, los tonos rojizos parecen decididos a continuar su ascenso.

Y si este color está llamando tanto la atención es también porque ofrece una alternativa cálida a los tonos rubios tradicionalmente asociados al efecto de buena cara. Para las mujeres mayores de 60 años, un cobrizo bien elegido puede aportar calidez y dimensión al cabello, evitando al mismo tiempo un resultado demasiado uniforme.

Annabelle Taurua, experta en belleza de Fresha, considera que «todo apunta a que el cobre será el color de cabello del otoño de 2026». Según ella, su éxito se debe especialmente a su versatilidad: el tono puede personalizarse en función del color natural del cabello y del tono de piel, con resultados que van desde un cobrizo discreto hasta un intenso auburn.

Tinte spicy copper, una versión «más atrevida del cobre tradicional»

El «spicy copper» no es simplemente un tinte pelirrojo. Precisamente es la mezcla de diferentes matices lo que le aporta su personalidad. Annabelle Taurua lo describe como «una versión más cálida, más profunda y más atrevida del cobre tradicional».

El color puede combinar toques de naranja intenso, marrón profundo, auburn y rojo oscuro. El resultado es, por tanto, multidimensional, con un cabello que parece más vivo gracias a los diferentes reflejos.

Para una mujer mayor de 60 años, esta riqueza de tonalidades puede ayudar a iluminar el rostro y aportar más profundidad al cabello, en lugar de apostar por un rubio uniforme. La experta recomienda precisamente evitar una coloración «uniforme y plana» y optar por un «cobre cálido y lleno de matices». Esta personalización sería la clave para conseguir que la tendencia resulte especialmente favorecedora.

En cabellos naturalmente claros, por ejemplo, recomienda un rubio cobrizo acompañado de suaves reflejos cobrizos, caramelo y dorados. Esta combinación mantiene cierta luminosidad al tiempo que incorpora la calidez característica del otoño.

El resultado encaja perfectamente con el ambiente de la temporada, marcado por el deseo de apostar por tonos más ricos y cálidos a medida que se acercan los meses de planes acogedores en casa.

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La elección del «spicy copper» debe depender principalmente de la base natural del cabello.

En cabellos castaños, Annabelle Taurua recomienda un «cobre quemado» o un «auburn especiado». El objetivo es aportar calidez y dimensión sin convertir completamente el cabello en rojo.

Esta opción puede ser perfecta para quienes quieren seguir la tendencia, pero al mismo tiempo desean conservar un color relativamente natural.

En cabellos todavía más oscuros, la experta propone, en cambio, un «cobre profundo» o un rojo similar al de un «vino caliente», para conseguir una interpretación más marcada y atrevida de esta tendencia.

Con un aumento del 300 % en las búsquedas durante los últimos tres meses, así como en comparación con el mismo periodo del año anterior, el cobre especiado parece tener todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes colores del otoño de 2026.