Olvídate del eyeliner, la técnica del “smudged liner” es la favorita para levantar los párpados caídos

El trazo de eyeliner clásico no siempre es la mejor opción, sobre todo cuando se tienen los párpados caídos. Un delineado negro, marcado y gráfico puede endurecer la mirada, acentuar el pliegue del párpado e incluso dar la impresión de que los ojos son más pequeños. Por eso muchos maquilladores profesionales recomiendan una alternativa más suave y favorecedora: el “smudged liner”.

Popularizada en redes sociales, esta técnica consiste en reemplazar el trazo definido del eyeliner por una línea ligeramente difuminada. El resultado es más suave, más natural y, sobre todo, mucho más adecuado para ojos cuyo párpado móvil está cubierto. Al crear un efecto degradado sutil, el smudged liner aporta profundidad a la mirada y da una impresión de elevación.

¿Cómo hacer un smudged liner en un párpado caído?

A diferencia del eyeliner líquido, que requiere precisión y destreza, el smudged liner es mucho más accesible. Para recrearlo, utiliza un lápiz de ojos de textura cremosa o una sombra oscura aplicada con un pincel fino. Traza una línea a ras de las pestañas superiores, insistiendo ligeramente en la esquina externa del ojo. El objetivo no es obtener un trazo perfecto, sino una base que luego se va a difuminar.

Con la ayuda de un pincel difuminador o un bastoncillo de algodón, suaviza el producto hacia fuera y ligeramente hacia arriba. Esta dirección es esencial para crear el efecto lifting deseado. Según los consejos compartidos en un vídeo de Instagram, es preferible concentrar el producto en el tercio externo del ojo para abrir más la mirada. El acabado debe ser ligero y aireado, sin líneas demasiado marcadas.

Esta técnica suele considerarse más favorecedora que el eyeliner clásico en párpados caídos. Un trazo definido tiende a romperse en el pliegue del párpado o a desaparecer cuando el ojo está abierto. En cambio, el smudged liner mantiene su efecto incluso cuando el párpado móvil es menos visible. Su aspecto difuso crea una ilusión de sombra que agranda el ojo y aporta un efecto naturalmente sofisticado.

Los mejores trucos para conseguir un buen delineado en párpados caídos

La primera regla consiste en maquillar los ojos abiertos. Muchas personas se delinean con el ojo cerrado y luego descubren que el resultado se deforma cuando el ojo está en posición natural. Manteniendo los ojos abiertos frente al espejo, puedes ver inmediatamente las zonas visibles y adaptar el trazo a tu forma de ojo. Este truco evita “alas” demasiado gruesas o líneas que desaparecen en el pliegue del párpado.

Otro consejo importante: prioriza texturas fáciles de trabajar. Los lápices de larga duración y las sombras en polvo suelen ser más adecuados que los eyeliners líquidos muy pigmentados. Permiten corregir errores rápidamente y crear ese efecto difuminado tan favorecedor. Para reforzar el efecto lifting, aplica también un toque de luz en el lagrimal y bajo el arco de la ceja.

Por último, evita los trazos demasiado gruesos en todo el ojo. En párpados caídos pueden aportar rápidamente sensación de pesadez. Es mejor concentrar la intensidad en la esquina externa y trabajar el producto hacia arriba. Combinado con pestañas bien curvadas y una capa de máscara alargadora, el smudged liner se convierte en una herramienta muy eficaz para abrir la mirada y realzar los ojos sin esfuerzo aparente.