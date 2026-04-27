El “lazy bob” arrasa en 2026: el corte fácil y elegante que rejuvenece y triunfa después de los 60

Actualizado el 27/04/26 à 18:19 Por El equipo editorial

Este verano 2026 está marcado por la frescura, la audacia y, sobre todo, por la ausencia de complicaciones. Se dejan atrás los brushing interminables para dar paso a un estilo vibrante y natural. El bob sigue siendo una gran obsesión en las tendencias actuales. Sin embargo, la versión clásica suele exigir un mantenimiento muy riguroso en el salón. Generalmente hay que retocar el corte cada cuatro a seis semanas. Si esta exigencia no te convence, ahora tienes una alternativa más relajada. El lazy bob es la solución para quienes buscan flexibilidad, según Who What Wear.

Esta versión evolucionada del bob ofrece un movimiento natural y con un efecto “vivido” muy apreciado. Syd Hayes, peluquero de celebridades, describe este estilo como una evolución suave del modelo tradicional. “Es esencialmente una evolución más suave y sin esfuerzo del bob clásico”, explica el experto. Este corte sigue siendo elegante tanto recién hecho como cuando va creciendo. Es perfecto para mujeres que quieren abandonar los cortes demasiado estructurados. Es la opción ideal para un look veraniego fresco y moderno. Hailey Bieber, de hecho, ha popularizado recientemente este estilo midi muy desenfadado.

¿Por qué elegir el lazy bob para un look sin esfuerzo?

El secreto del lazy bob está en el equilibrio entre la longitud y el acabado. Las puntas se sitúan entre la barbilla y los hombros para un resultado fluido. A diferencia de lo que parece, este corte no es completamente recto ni de una sola longitud. Tom Smith, experto en tendencias, explica que las capas ocultas afinan la silueta. “En realidad tiene capas inteligentemente disimuladas que estilizan la silueta”, señala el fundador de Aevum Salon. Este trabajo permite personalizar el volumen según tu tipo de cabello.

En cabellos finos, las puntas rectas crean una ilusión de mayor densidad muy favorecedora. Para cabellos gruesos, estas capas invisibles ayudan a esculpir y estructurar la forma. Es una opción perfecta para texturas naturalmente onduladas o rizadas. Tom Smith añade que en cabellos gruesos permite “modelar la silueta”. Otras iconos como Elsa Hosk o Laura Harrier también adoptan este look texturizado. Aimee Song demuestra igualmente que este bob largo es de una elegancia absoluta.

¿Cómo mantener y peinar tu nuevo bob este verano?

Para conseguir este resultado, pide a tu peluquero un bob suave que roce los hombros. Syd Hayes recomienda solicitar una textura natural con pocos degradados visibles. “Quieres que el peso recaiga en las puntas para un cabello sano y con cuerpo”, aconseja. El objetivo es evitar un acabado demasiado geométrico para favorecer el movimiento natural. Así podrás espaciar tus visitas al salón entre ocho y diez semanas. Según Syd Hayes, este corte “crece maravillosamente” gracias a su forma relajada.

En casa, este estilo requiere muy poca manipulación diaria. Si el corte está bien hecho, la textura natural es suficiente para estructurarlo. Tom Smith explica que “la textura relajada forma por sí misma la estructura del corte”. Utiliza cremas para secado al aire para potenciar las ondas sin calor. Un poco de champú seco en las raíces también puede dar volumen al cabello fino. Syd Hayes recomienda trabajar solo la parte frontal para mantener un acabado moderno y ligeramente “despeinado”.