Ni abanicos ni brumas: esta es la mascarilla con efecto lifting que refresca la piel hasta 4 °C en plena ola de calor

Publicado el 01/07/26 à 15:34 Por El equipo editorial

Con el objetivo de refrescar el rostro y redefinir los rasgos a cierta edad, Clarins ha lanzado Cryo-Flash Cream Mask, una mascarilla facial cremosa inspirada en la crioterapia que no solo ayuda a aliviar la sensación de calor, sino que también ofrece un auténtico efecto lifting en pocos minutos. De hecho, según un estudio clínico realizado por la marca, su efecto refrescante es dos veces más intenso que el de un tratamiento de crioterapia convencional. Además de proporcionar una intensa sensación de frescor, mejora la textura de la piel, alisa arrugas y líneas de expresión y deja el rostro más firme, luminoso y visiblemente relleno. ¿El resultado? Una piel revitalizada y hasta 4 °C más fresca.

Un tratamiento con efecto hielo

El secreto del efecto crioreafirmante de Cryo-Flash Cream Mask reside en su fórmula, que incorpora un derivado del mentol denominado MGA, responsable de producir una intensa sensación de frío desde el mismo momento de la aplicación. Este efecto refrescante no solo resulta agradable durante los días de calor extremo, sino que también contribuye a potenciar la acción antiedad del tratamiento. La piel se nota más lisa, firme y luminosa, como si los rasgos estuvieran tensados.

Una mascarilla antiedad que reafirma la piel rebajada en Druni al 50%

La fórmula combina varios activos de alto rendimiento para ofrecer un auténtico tratamiento rejuvenecedor. Para combatir la deshidratación, especialmente recurrente en las pieles maduras, incorpora un dúo de ingredientes hidratantes formado por extracto de quinoa ecológica y glicerina, que ayudan a la piel a retener mejor el agua.

Su acción se completa con extracto de edelweiss ecológico y un derivado del tocoferol (vitamina E), que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, además de un extracto de castaño de Indias, que aporta luminosidad al rostro. La textura cremosa también está enriquecida con extracto de onagra ecológica y ácido 10-hidroxiestearico, dos ingredientes que estimulan la síntesis de colágeno para mejorar la firmeza de la piel y suavizar las arrugas.

Gracias a esta combinación de activos, la mascarilla deja el rostro más terso, firme, luminoso y con un efecto lifting visible desde la primera aplicación.

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Cómo utilizar esta mascarilla con efecto hielo

Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar la mascarilla una o dos veces por semana sobre la piel limpia y seca, extendiendo una capa generosa.

Lo ideal es tomar una pequeña cantidad de producto sin calentarlo entre las manos, para no disminuir su efecto refrescante. Después, se aplica suavemente sobre el rostro con las manos o con ayuda de una brocha, evitando siempre el contorno de los ojos. Empieza por el centro del rostro y extiende el producto hacia el exterior. Después, continúa por el cuello realizando movimientos descendentes para favorecer una aplicación uniforme.

Deja actuar la mascarilla durante 10 minutos y, para potenciar su efecto reafirmante y redensificante, realiza un sencillo masaje con la palma de las manos mediante presiones suaves desde el interior hacia el exterior del rostro:

Del mentón hacia los lóbulos de las orejas siguiendo el óvalo facial.

Desde las comisuras de los labios hasta el centro de las orejas.

Desde los laterales de la nariz hacia las sienes.

Desde el centro de la frente hacia el exterior.

La mascarilla no necesita aclarado. Si queda exceso de producto, basta con retirarlo suavemente con un pañuelo de papel antes de continuar con la rutina habitual de cuidado facial, ya sea de día o de noche.