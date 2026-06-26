Un peluquero desvela los 5 errores que casi todo el mundo comete con su cabello en verano (y que posiblemente no sabías)

Publicado el 26/06/26 à 14:52 Por El equipo editorial

Si bien el sol puede traer muchos beneficios para el estado de ánimo, no lo es tanto para la nuestro pelo. Los rayos UV alteran la queratina, la principal proteína que compone el cabello, debilitando su estructura. Como resultado, el pelo se vuelve más seco y quebradizo, pierde flexibilidad y adquiere un aspecto apagado. A esto se suman la sal del mar, el cloro de las piscinas y los lavados más frecuentes, que aumentan aún más la deshidratación.

El pelo teñido también es especialmente vulnerable. Los rayos UV oxidan los pigmentos de la coloración, acelerando su decoloración y llegando incluso a cambiar a veces los reflejos. Así, un color brillante puede perder intensidad o incluso cambiar ligeramente de tono con la exposición al sol. Sin embargo, con algunos gestos sencillos es posible mantener el cabello protegido durante toda la temporada.

Anticiparse antes de que aparezcan los daños

El primer paso consiste en actuar incluso antes de que el cabello muestre signos de sequedad. Como explica Dimitri Martin Diaz, experto y responsable de formación de Coiff&Co: «Los rayos UV, la sal y el cloro debilitan la fibra capilar y aceleran su deshidratación: el cabello se vuelve más apagado y más difícil de peinar».

Para él, la mejor estrategia es clara: «Desde las primeras exposiciones al sol, hay que adoptar una rutina centrada en la hidratación». Apostar por tratamientos hidratantes antes de las vacaciones ayuda a reforzar la fibra capilar y a resistir mejor las agresiones del verano.

Otro error frecuente es esperar a volver de la playa para cuidar el cabello. Sin embargo, la protección comienza incluso antes de exponerse al sol o entrar en el agua. «Un cabello deshidratado absorbe más sal marina o cloro, lo que intensifica aún más sus efectos resecantes», recuerda Dimitri Martin Diaz.

Su consejo es: «Aplicar el Concentrado de Hidratación Hydra Coco antes de cualquier exposición solar o baño para crear una barrera protectora».

También recomienda un gesto muy sencillo, aunque a menudo olvidado: llevar el cabello recogido. «Una trenza suelta o un moño bajo bastan para proteger la fibra capilar durante todo el día», especialmente porque reducen la fricción y los enredos provocados por el viento.

Los cuidados adecuados después de la playa o la piscina

Una vez terminada la jornada, muchas personas creen que basta con dejar secar el cabello al aire libre. Sin embargo, es precisamente después de la exposición cuando los cuidados adquieren mayor importancia. La sal, la arena y el cloro siguen dañando la fibra capilar mientras permanezcan en el cabello. Por ello, el primer paso es aclarar bien el pelo con agua dulce lo antes posible para eliminar estos residuos.

Después, se recomienda utilizar un champú suave que limpie sin agredir la fibra capilar y aplicar un tratamiento hidratante en medios y puntas. Como recuerda Dimitri Martin Diaz, el objetivo es: 2Rehidratar los largos y recuperar un cabello flexible, brillante y fácil de desenredar».

Esta rutina también ayuda a prolongar el brillo de la coloración y a limitar la aparición de puntas secas. En los salones de peluquería, suelen ser precisamente las clientas que han adoptado estas medidas preventivas quienes regresan después del verano con un cabello en mejor estado. Cuando se trata del cuidado capilar, el verano confirma una regla sencilla: más vale prevenir que reparar.