Olvídate del bob degradado: el “tuft bob” es el corte de pelo tendencia del verano de 2026, según una experta

Desde hace varias temporadas, el corte bob se ha situado como una de las tendencias capilares más populares. En 2026, confirma más que nunca su condición de imprescindible. Moderno y fácil de llevar, el bob conquista tanto a quienes prefieren un estilo minimalista como a quienes apuestan por peinados más atrevidos. Las variantes se multiplican: el box bob estructurado, el french bob desenfadado y desfilado, o incluso el bob corto de inspiración gráfica propio de los años noventa siguen inundando las pasarelas y las redes sociales. Este año, además, la tendencia apuesta por la personalización: cada bob se adapta al rostro, a la textura natural del pelo y a la personalidad de quien lo luce.

Las celebridades, influencers y estilistas expertos han contribuido enormemente a hacer que el bob resulte todavía más deseable. Entre los bobs ultrabrillantes vistos en las alfombras rojas y los cortes texturizados llevados por iconos de la moda, está claro que en 2026 este corte no está dispuesto a perder su primer puesto. Sin embargo, entre todas estas variaciones, un nuevo estilo empieza a acaparar todas las miradas. Se trata de una versión más atrevida y enérgica que aporta un aire renovado: el bob tupido, o “tuft bob”.

El “tuft bob”: el corte bob imprescindible de este inicio de 2026

Detectado por una experta en belleza del medio Who What Wear UK, el tuft bob ya se perfila como el corte más prometedor de 2026. Según ella, esta versión con más personalidad del bob clásico está conquistando tanto las alfombras rojas como las redes sociales. Y no es para menos: recientemente se ha visto en varias celebridades influyentes, como Zoë Kravitz y Emma Stone, conocidas por su capacidad para convertir sus peinados en tendencias imprescindibles. Su apuesta por el bob tupido ha bastado para elevar este corte a la categoría de imprescindible de la temporada.

El tuft bob es una combinación sutil entre un bob recto y un mullet bob. Presenta un aspecto corto, escalado y muy dinámico, pero su rasgo distintivo es un pequeño mechón rebelde situado en la parte posterior de la cabeza. Este mechón, ligeramente más largo o más texturizado, crea de inmediato un efecto «tupido», del que toma su nombre. Las puntas se peinan hacia fuera para destacar ese detalle y aportar un volumen natural, desenfadado pero elegante. El resultado es una imagen preppy, moderna y ligeramente traviesa. Un estilo totalmente alineado con la tendencia de 2026, que combina una despreocupación asumida con una sofisticación perfectamente controlada.

Tendencia capilar 2026: ¿cómo llevar correctamente el bob tupido?

Para lucir el tuft bob con estilo, algunos trucos pueden marcar la diferencia. En primer lugar, es fundamental trabajar la textura. Este corte muestra todo su potencial cuando el cabello presenta un acabado ligeramente despeinado o texturizado. Un espray de sal marina o un producto de peinado ligero permite acentuar el movimiento de las puntas orientadas hacia fuera sin apelmazar el cabello. La clave está en mantener un efecto natural, casi espontáneo.

También es importante cuidar el volumen. El ligero degradado del corte debe retocarse con regularidad para que el pequeño mechón posterior conserve su forma característica y no se integre por completo en el resto de la melena.